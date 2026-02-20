americateve

El estatus de Yuki Matsui en el CMB con Japón está en duda por una lesión inguinal

PEORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — El relevista de los Padres de San Diego, Yuki Matsui, podría ver en duda su situación con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol después de que el zurdo terminara antes de tiempo una sesión de práctica de bateo debido a una tirantez en la ingle izquierda.

El japonés Yuki Matsui de los Padres de San Diego atrapa una pelota durante una práctica de béisbol de pretemporada el lunes 16 de febrero de 2026, en Peoria, Arizona. (AP Photo/Charlie Riedel)
Se considera que Matsui está día a día con un problema que no se espera que sea de larga duración tras la sesión del jueves, pero podría afectar su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, con el partido inaugural contra Taiwán a dos semanas de distancia.

“Tenemos que ver cómo sale de este día de descanso y luego cómo se siente mañana. Sinceramente, creo que eso pone en duda el Clásico Mundial de Béisbol”, señaló el viernes el mánager de los Padres, Craig Stammen.

El campeón defensor del Clásico Mundial de Béisbol, Japón, sufriría un golpe en el bullpen sin Matsui, una opción confiable para las entradas intermedias en dos temporadas con los Padres. El jugador de 30 años tiene una efectividad de 3,86 en 125 apariciones.

Stammen señaló que Matsui podría volver a lanzar a la distancia este fin de semana.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

