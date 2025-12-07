americateve

El escolta del Heat Terry Rozier será procesado en Nueva York por esquema de apuestas deportivas

NUEVA YORK (AP) — El jugador de Miami Heat, Terry Rozier, comparecerá en un tribunal de Nueva York acusado de ayudar a apostadores a realizar apuestas sobre su desempeño en partidos de la NBA.

El base de 31 años será formalmente procesado en el tribunal federal de Brooklyn el lunes por la noche por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. También se unirá a otros cinco coacusados y sus abogados para una audiencia previa al juicio más tarde ese día en el caso.

Rozier compareció previamente ante un juez federal en Orlando el 23 de octubre, cuando los fiscales anunciaron por primera vez la acusación.

En ese momento, fue liberado con condiciones. Uno de sus abogados, Jim Trusty, negó los cargos, diciendo que el nativo de Ohio "no es un apostador" y "espera ganar esta batalla".

Los fiscales dicen que Rozier conspiró con amigos para ayudarlos a ganar apuestas sobre su desempeño en un partido de marzo de 2023 cuando jugaba para los Hornets de Charlotte.

Afirman que informó a los apostadores que tenía la intención de abandonar el juego contra los Pelicans de Nueva Orleans temprano con una supuesta lesión, permitiendo a los apostadores realizar apuestas que les generaron decenas de miles de dólares.

Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos del partido antes de salir, citando un problema en el pie. No volvió a jugar esa temporada.

Más de 30 personas han sido arrestadas en relación con la amplia operación federal contra las operaciones de juego ilegal vinculadas a deportes profesionales, incluidos varios miembros de la mafia.

Rozier fue uno de los tres jugadores actuales o antiguos de la NBA atrapados en la investigación.

El entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Chauncey Billups, fue uno de los acusados de participar en un esquema para arreglar juegos de póker ilegales de alto riesgo respaldados por la mafia.

El exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones también ha sido acusado en ese esquema de póker, así como en el esquema separado para ayudar a los apostadores a ganar apuestas en juegos de la NBA que también implicó a Rozier.

Billups y Jones se declararon no culpables durante sus procesamientos separados el mes pasado. Tanto Billups como Rozier han sido suspendidos sin sueldo de sus equipos mientras se desarrollan sus casos judiciales.

Rozier ha ganado alrededor de 160 millones de dólares a lo largo de una carrera de diez años en la NBA.

Había sido una selección de primera ronda para los Boston Celtics en 2015 después de destacar en la Universidad de Louisville. Charlotte lo traspasó al Heat el año pasado.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

