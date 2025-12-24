El enfrentamiento Lions-Vikings pierde brillo, pero Detroit aún tiene esperanzas de playoffs

Jared Goffm, quarterback de los Lions de Detroit, lanza un pase durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Steelers de Pittsburgh, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Ryan Sun) AP

Las 29 victorias que estos rivales de división combinaron la temporada pasada son ahora un recuerdo lejano, el último ejemplo de cuán rápidamente pueden cambiar las rumbos de los equipos en la NFL de un año a otro.

Los Lions y los Vikings eran un emparejamiento natural para uno de los tres juegos destacados de la liga que se transmiten en el Día de Navidad, con ofensivas de alto puntaje y mucho poder estelar, pero las películas navideñas podrían hacer que este juego retroceda un poco en la cola para algunos suscriptores de Netflix, dado el estado actual de los dos equipos. El enfrentamiento anterior del jueves entre los Cowboys de Dallas y los Commanders de Washington parece ser una decepción aún mayor, con ambos rivales del Este de la NFC eliminados de la contienda por los playoffs.

Los Lions, al menos, tienen una oportunidad de regresar a la postemporada, aunque necesitan ayuda para conseguirlo.

El plan es “simple”: vencer a Minnesota el jueves y a Chicago la próxima semana y que Green Bay pierda sus últimos dos juegos, contra Baltimore el sábado y en Minnesota en la semana 18.

Después de llegar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional para la temporada 2023 y registrar un récord de franquicia de 15 victorias la campaña pasada, los Lions (8-7) están en problemas después de perder en casa ante Pittsburgh la semana pasada, lo que marcó su primera racha de dos derrotas consecutivas en más de tres años.

"No hemos tenido esa sensación. Ahora se está acercando a nosotros", dijo el quarterback Jared Goff. "Tenemos que encontrar una manera".

Los Vikings recurren a Brosmer nuevamente

El novato no reclutado Max Brosmer se ha estado preparando en esta semana acortada para su segunda titularidad como quarterback de los Vikings (7-8), otro desarrollo inesperado en esta temporada accidentada.

Brosmer recibió una asignación muy difícil en su primer inicio de carrera el 30 de noviembre en Seattle contra una de las mejores defensivas de la NFL, con J.J. McCarthy fuera por una conmoción cerebral y Carson Wentz fuera por el año tras una cirugía de hombro. Brosmer lanzó cuatro intercepciones en una derrota 26-0 ante los Seahawks, que fue la primera blanqueada para los Vikings en 18 años.

Esta vez, con McCarthy no disponible debido a una fractura en su mano de lanzar, Brosmer jugará en casa contra una defensa mucho más vulnerable, con la experiencia invaluable de Seattle grabada en su mente.

Con tres titulares en su secundaria en la reserva de lesionados, incluidos los safeties estrellas Brian Branch y Kerby Joseph, la defensiav de los Lions se ha desmoronado. Permitió a los Steelers tres touchdowns diferentes de 45 yardas la semana pasada, dos por tierra y uno por pase.

Los Lions luchan por correr el balón

El ataque terrestre que impulsó el éxito de Detroit en las dos temporadas anteriores ha decaído este año. La línea ofensiva perdió dos titulares de 2024 que no fueron reemplazados adecuadamente, y las lesiones han tenido a los miembros del grupo de esta temporada entrando y saliendo de la alineación.

Jahmyr Gibbs y David Montgomery, como resultado, no han sido tan productivos, y las jugadas de engaño que Goff maneja tan bien tampoco ha sido tan efectivas.

La semana pasada, los Lions lograron solo 15 yardas por tierra, su total más bajo desde 2016. Están 0-6 esta temporada cuando no alcanzan las 100 yardas por tierra, incluida la derrota del 2 de noviembre en casa ante Minnesota.

"Es muy difícil controlar cualquier cosa si no puedes controlar el juego terrestre", dijo el entrenador Dan Campbell.

Los Lions se reencuentran con una racha de derrotas

Los Lions habían ganado 15 veces consecutivas después de una derrota para igualar la racha más larga de la liga con Denver (1984 a 1988) y Baltimore (2009 a 2012), según datos de Sportradar, hasta que su remontada tardía se quedó corta en el final salvaje de la semana pasada contra Pittsburgh.

Esta es la primera vez que Detroit pierde juegos consecutivos desde que comenzó 1-6 en 2022 durante la segunda temporada de Campbell.

Las estrellas se apagan para los Vikings

Los Vikings fueron uno de los únicos tres equipos que no tuvieron al menos una selección para el Pro Bowl, solo la tercera vez en la historia de la franquicia que eso sucede, después de 1983 y 2014. La temporada pasada, los Vikings tuvieron siete jugadores honrados mientras ganaban 14 juegos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP