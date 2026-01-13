El ejército sirio declara zona militar cerrada al este de Alepo ante tensiones con kurdos

Autobuses con vecinos desplazados pasan junto a un edifico en ruinas mientras regresan al vecindario de Achrafieh tras días de combates entre fuerzas del gobierno y combatientes kurdos en la ciudad norteña de Alepo, Siria, el lunes 12 de enero de 2026. (AP Foto/Omar Albam) AP

Varios días de enfrentamientos la semana pasada en la ciudad de Alepo, que desplazaron a decenas de miles de personas, llegaron a su fin durante el fin de semana con la evacuación de combatientes kurdos del barrio disputado de Sheikh Maqsoud.

Desde entonces, los funcionarios sirios han acusado a las FDS de aumentar sus fuerzas cerca de las ciudades de Maskana y Deir Hafer, unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Alepo, algo que las FDS negaron.

La agencia estatal de noticias SANA informó que el ejército había declarado el área como una zona militar cerrada debido a la "movilización continua" por parte de las FDS "y porque sirve como punto de lanzamiento para drones suicidas iraníes que han atacado la ciudad de Alepo".

El sábado por la tarde, un dron explosivo impactó el edificio de la gobernación de Alepo poco después de que dos ministros del gabinete y un funcionario local celebraran una conferencia de prensa sobre los acontecimientos en la ciudad. Las FDS negaron estar detrás del ataque.

El comunicado del ejército el martes indicó que los grupos armados deberían retirarse al área al este del río Éufrates.

Las tensiones surgen en medio de un estancamiento en las negociaciones políticas entre el estado central y las FDS.

El gobierno en Damasco que dirige el presidente interino Ahmad al-Sharaa firmó un acuerdo en marzo con las FDS, que controlan gran parte del noreste, para que se fusionen con el ejército sirio para finales de 2025. Ha habido desacuerdos sobre cómo se llevaría a cabo.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado tras la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, fueron anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha llevado a cabo una insurgencia de larga duración en Turquía. Ahora está en marcha un proceso de paz.

A pesar del apoyo prolongado de Estados Unidos a las FDS, el gobierno de Trump en Estados Unidos también ha estrechado lazos con el gobierno de Al Sharaa y ha presionado a los kurdos para implementar el acuerdo de marzo.

Shams TV, una estación con sede en Irbil, la sede de la región kurda semiautónoma del norte de Irak, tenía previsto emitir una entrevista con Al Sharaa el lunes, pero luego anunció que se había pospuesto por razones "técnicas" sin dar una nueva fecha para su emisión.

