El ejército mexicano libera a 34 migrantes secuestrados

Los migrantes liberados se encontraban retenidos en un inmueble del municipio de Altamira y pedían auxilio, indicó la Secretaría de la Defensa en un comunicado. Había 25 de Honduras, ocho de Guatemala y un salvadoreño.

Las fuerzas de seguridad los localizaron el miércoles al efectuar patrullajes de vigilancia en el tramo que une Madero con Cadereyta, localidad donde hay una refinería. Esos efectivos corresponden a un destacamento que también ofrece seguridad a las instalaciones de Petróleos Mexicanos que hay en la zona.

En el inmueble se localizaron varios vehículos, entre ellos dos camiones cisterna _uno de ellos con combustible_ y armamento de distinto calibre.

Sobre el grupo de migrantes que fue bajado de un autobús la semana pasada en la carretera que une a la ciudad fronteriza de Reynosa con la de San Fernando no hay noticias. En su comunicado, el ejército sólo indica que el vehículo fue revisado por los militares antes de que fuera interceptado por el grupo de hombres armados y que no se detectó ninguna irregularidad. Agrega que el puesto militar no contaba “con personal del Instituto Nacional de Migración para verificar la situación migratoria de las personas en tránsito”.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó el jueves de un incidente en Reynosa entre elementos de la División de la Gendarmería de la Policía Federal y un grupo de personas que caminaba en una de las márgenes del río Bravo, que colinda con Texas, y que les agredieron cuando se acercaron.

Según explica este departamento en un comunicado, “los sujetos armados abandonaron el lugar a bordo de una camioneta tipo van hasta perderse por una brecha” y dejaron en la zona a 35 guatemaltecos, 27 salvadoreños, 17 hondureños y cuatro mexicanos. Todos resultaron ilesos.

Aparentemente, todos iban a intentar cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. Los extranjeros fueron atendidos por las autoridades migratorias para que retornaran a sus países de origen.

Tamaulipas, en el Golfo de México y fronterizo con Texas, es un estado con gran actividad petrolera y el camino más corto para los migrantes centroamericanos de llegar a Estados Unidos, pero también es la región del país con mayor número de desaparecidos y con una gran incidencia de violencia vinculada al crimen organizado.