El ejército libanés pasa a nueva fase del plan de desarme de grupos no estatales como Hezbollah

ARCHIVO - Soldados libaneses caminan por un túnel excavado en una montaña que fue utilizado por milicianos de Hezollah como clínica y almacén cerca de la frontera entre Líbano e Israel, en el valle de Zibqin, en el sur de Líbano, el 28 de noviembre de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo) AP

El esfuerzo por desarmar a Hezbollah se produce después de que un alto el fuego mediado por Washington pusiera fin a una guerra entre el grupo e Israel en 2024.

El comunicado del ejército no mencionó a Hezbollah ni a otros grupos armados en particular, pero se produce antes de que el presidente, Joseph Aoun, se reúna con el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno para discutir más a fondo los planes de despliegue y desarme. Ambos manifestaron que desarmar a los grupos no estatales era una prioridad al comenzar sus mandatos poco después de que el alto el fuego entrara en vigor.

El gobierno había fijado un plazo hasta finales de 2025 para despejar el área al sur del río Litani de armas no estatales. El ejército libanés ha estado despejando túneles, posiciones de lanzamiento de cohetes y otras estructuras desde que su propuesta de desarme fue aprobada por el gobierno y entró en vigor en septiembre.

“El ejército confirma que su plan para restringir las armas ha entrado en una etapa avanzada, después de lograr los objetivos de la primera fase de manera efectiva y tangible sobre el terreno”, decía el comunicado militar.

Israel sigue atacando Líbano casi a diario y ocupa cinco puntos estratégicos en la cima de colinas a lo largo de la frontera, las únicas áreas al sur del Litani donde el ejército dijo que aún no tiene control.

“El trabajo en el sector continúa hasta que se despejen las municiones sin explotar y los túneles... con el objetivo de evitar que los grupos armados reconstruyan irreversiblemente sus capacidades”, decía el comunicado, añadiendo que pronto anunciará las siguientes etapas del plan.

Los funcionarios han dicho que la siguiente etapa del plan de desarme se encuentra en segmentos del sur de Líbano entre el Litani y el río Awali, que incluyen la ciudad portuaria de Sidón, pero no han establecido un cronograma para esa fase.

Se han llevado a cabo reuniones regulares entre los libaneses y los israelíes junto con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocidas como UNIFIL, para monitorear los desarrollos después del alto el fuego.

El ejército libanés, con problemas de liquidez, se ha ido expandiendo por amplias áreas del sur de Líbano entre el río Litani y la “Línea Azul” demarcada por la ONU que separa al pequeño país de Israel. El ejército también ha estado confiscando lentamente armas de facciones palestinas armadas en campamentos de refugiados.

Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruir su capacidad militar dañada y ha dicho que los esfuerzos del ejército libanés no son suficientes, lo que aumenta los temores de una nueva escalada. Mientras tanto, Líbano dijo que los ataques de Israel y el control de las colinas eran un obstáculo para los esfuerzos.

Líbano también espera que desarmar a Hezbollah y otros grupos no estatales ayude a atraer el dinero necesario para la reconstrucción después de la guerra de 2024.

Hezbollah dice que ha cooperado con el ejército en el sur, pero no discutirá el desarme en otros lugares antes de que Israel detenga sus ataques y se retire del territorio libanés.

El último conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó al día siguiente del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El grupo político y militar Hezbollah, con base principalmente en el sur de Líbano, comenzó a lanzar cohetes hacia Israel en apoyo de Hamás y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto de baja intensidad escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024. Los ataques israelíes mataron a gran parte de la cúpula de Hezbollah y dejaron al grupo gravemente debilitado.

Hezbollah todavía tiene influencia política, ocupando un gran número de escaños en el parlamento que representan a la comunidad musulmana chií y dos ministros del gabinete.

