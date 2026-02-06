El Dow supera los 50.000 mientras acciones tecnológicas se recuperan y bitcoin deja de caer

Compartir en:









Un operador financiero en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de febrero del 2026. (AP foto/Richard Drew) AP

El Dow subió un 2,2% en las operaciones de la tarde del viernes. El S&P 500 se recuperó un 1,7% y el compuesto Nasdaq subió un 1,9%.

Las empresas de chips ayudaron a impulsar las ganancias con la esperanza de un mayor gasto por parte de Amazon y otros clientes que están desarrollando sus ofertas de IA.

Las acciones también recibieron un impulso de una mejor lectura sobre el sentimiento entre los consumidores de Estados Unidos.

Bitcoin subió nuevamente por encima de los 70.000 dólares, deteniendo su caída de varias semanas, al menos por ahora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP