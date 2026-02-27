americateve

El despido de Ruben Amorim podría costarle a Man United 21 millones de dólares

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El costo para el Manchester United por despedir a Ruben Amorim podría alcanzar las 15,9 millones de libras (21,4 millones de dólares), informó el club de la Liga Premier en una presentación financiera.

ARCHIVO - El entonces técnico de Manchester United Ruben Amorim tras el partido contra Wolverhampton en la Liga Premier, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dave Thompson)
ARCHIVO - El entonces técnico de Manchester United Ruben Amorim tras el partido contra Wolverhampton en la Liga Premier, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Amorim fue cesado como entrenador el 5 de enero tras apenas 14 meses en el cargo. El anuncio se produjo poco después de que hiciera comentarios provocadores sobre su posición dentro de la jerarquía del United.

“Se reconocerá en el estado de resultados (ganancias o pérdidas) durante la segunda mitad del año que finaliza el 30 de junio de 2026 un cargo de 6,3 millones de libras por la baja contable de activos intangibles relacionados y una provisión de 15,9 millones de libras, que representa el monto máximo potencial de futuros pagos por acuerdos”, escribió el club sobre los costos relacionados con Amorim.

Las 6,3 millones de libras (8,5 millones de dólares) están relacionados con el costo de contratar a Amorim procedente del Sporting de Lisboa en noviembre de 2024.

La cifra de 15,9 millones de libras representa el máximo potencial que el United podría adeudar a Amorim y a su cuerpo técnico. La presentación no lo especificó, pero reportes de prensa indican que la cifra final incluye factores como si Amorim consigue un nuevo trabajo, o cuándo lo hace.

La acción del United cerró el jueves en 17,62 dólares en la Bolsa de Nueva York. El club es propiedad de la familia Glazer, de Estados Unidos, y del multimillonario británico Jim Ratcliffe.

Los 20 veces campeones de Inglaterra contrataron a Michael Carrick hasta el final de la temporada. El otrora centrocampista del United ha logrado que el equipo repunte, llevándole al cuarto puesto en la Liga Premier dee cara al partido del domingo contra Crystal Palace.

