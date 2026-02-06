El desempeño de equipos especiales ha sido clave para el éxito de los Seahawks rumbo al Super Bowl

Jay Harbaugh, coordinador de equipos especiales de los Seahawks de Seattle, habla en una conferencia de prensa, el jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/John Froschauer) AP

Jay, hijo del entrenador en jefe de los Chargers de Los Ángeles Jim Harbaugh, dirigió durante nueve temporadas en Michigan mientras que Stoll pasó seis años en Penn State.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Stoll cambiara de opinión sobre el joven Harbaugh.

"Es capaz de generar compromiso entre los chicos, y eso también es parte de la cultura que tenemos aquí en Seattle", expresó Stoll. "Sabemos que podemos marcar la diferencia y tener un impacto en los equipos especiales".

Los equipos especiales de los Seahawks ciertamente lo han logrado bajo la dirección de Harbaugh en su camino hacia el Super Bowl 60.

Incluyendo estos playoffs, Seattle ha anotado cinco touchdowns con sus equipos especiales, cuatro de ellos en devoluciones. Rashid Shaheed, a quien los Seahawks adquirieron de los Saints de Nueva Orleáns en noviembre, devolvió la patada inicial para un touchdown en la ronda divisional contra los 49ers de San Francisco, lo que fue uno de los tres touchdowns de equipos especiales para el veloz receptor.

Antes de la victoria de los Seahawks por 31-27 contra los Rams de Los Ángeles en la final de la Conferencia Nacional, Harbaugh comentó que en una era donde las devoluciones de despeje de 20 yardas ocurren con poca frecuencia, obtener tantos touchdowns de equipos especiales como lo ha hecho Seattle no es un logro menor.

"La inversión que tienen, que ponen día tras día, el desinterés y el compromiso de hacerlo bien y respetar al oponente en el proceso, merecen tener éxito", manifestó Harbaugh.

No es solo en las devoluciones donde Seattle ha sobresalido.

En su undécima temporada, Jason Myers estableció el récord de la NFL con la mayor cantidad de puntos por parte de un pateador en una sola campaña con 171, superando los 166 de David Akers. Y el pateador Michael Dickson fue seleccionado por la AP al segundo equipo All-Pro en su octavo año en la liga después de promediar 42,2 yardas por despeje y colocar 20 de sus 52 patadas dentro de la línea de la yarda 20.

"Son unos fenómenos", dijo el especialista en equipos especiales y fullback Brady Russell. "Claramente son dos de los mejores del mundo y su desempeño refleja su ética de trabajo".

Seattle también estuvo empatado con la segunda menor cantidad de devoluciones de despeje permitidas (19) y la cuarta menor cantidad de touchbacks (3) como equipo en 2025. Y jugadores poco reconocidos como Dareke Young también han estado a la altura en momentos importantes, como cuando recuperó un despeje fallido en el partido por el campeonato de la Nacional para preparar un touchdown.

"Ha habido un montón de encuentros donde realmente cambiamos el juego, recuperamos el impulso", dijo Myers. "O, fue un partido cerrado, y realmente comenzamos la avalancha de puntos".

