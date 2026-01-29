americateve

El derecho Serathony Domínguez y los Medias Blancas cierran contrato de 20 millones por 2 años

CHICAGO (AP) — El lanzador derecho Seranthony Domínguez y los Medias Blancas de Chicago finalizaron el jueves un contrato de dos años por 20 millones de dólares.

Domínguez recibirá 7 millones este año y 10 millones en 2027. El acuerdo incluye una opción mutua de 12 millones para 2028 con una cláusula de rescisión de 2 millones.

Chicago dio de baja al infielder cubano Bryan Ramos para abrir un espacio en la nómina.

Domínguez, de 31 años, jugó por Baltimore y Toronto el año pasado, con un récord de 4-4, una efectividad de 3.16 y dos salvamentos en 67 juegos. Fue traspasado a los Azulejos el 29 de julio.

Chicago tuvo algo de flexibilidad adicional en la nómina después de traspasar al jardinero central cubano Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York. Es probable que Domínguez cierre los juegos con su nuevo equipo.

Domínguez debutó en las Grandes Ligas con Filadelfia en 2018. Tiene un récord de 23-23 con una efectividad de 3.50 y 40 salvamentos en 322 juegos a lo largo de su carrera. También cuenta con 360 ponches en 306 entradas.

El dominicano lanzó en 12 juegos de postemporada en 2025, para ayudar a que Toronto llegara a la Serie Mundial. Tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 3.18.

