El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

El anuncio de Nochebuena se produjo horas después de que una docena de senadores pidieron al inspector general del Departamento de Justicia que examinara el incumplimiento del plazo. El grupo, compuesto por 11 congresistas demócratas y una republicana, le dijo en una carta al inspector general interino Don Berthiaume que las víctimas “merecen una divulgación completa” y la “tranquilidad” de una auditoría independiente.

El Departamento de Justicia dijo en redes sociales que los fiscales federales en Manhattan y el FBI “han descubierto más de un millón de documentos” que podrían estar relacionados con el caso Epstein, una noticia sorprendente después de que funcionarios del departamento sugirieron hace meses que habían llevado a cabo una revisión exhaustiva al vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

La publicación no indicó cuándo fue informado el Departamento de Justicia sobre los archivos recién descubiertos. En una carta la semana pasada, el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, dijo que los fiscales federales de Manhattan ya tenían más de 3,6 millones de archivos sobre las investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein por largo tiempo, aunque muchos eran copias de material ya entregado por el FBI.

El Departamento de Justicia dijo que sus abogados están “trabajando día y noche” para revisar los documentos y eliminar los nombres de las víctimas y otra información identificativa según lo requerido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la ley promulgada el mes pasado que exige al gobierno abrir sus archivos sobre el caso.

El anuncio se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre la liberación escalonada de expedientes relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia, incluyendo de víctimas de Epstein y miembros del Congreso. El legislador republicano de Kentucky, Thomas Massie, copatrocinador de la ley de transparencia, publicó el miércoles en X: “El DOJ violó la ley al hacer redacciones ilegales y al no cumplir con el plazo”, en referencia al Departamento de Justicia.

Después de liberar una ola inicial de archivos el viernes, más lotes fueron publicados el fin de semana y el martes. El Departamento de Justicia no ha dado ningún aviso sobre cuándo podrían llegar más documentos.

Los documentos que han sido liberados, incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, documentos judiciales y otros documentos, ya eran públicos o estaban fuertemente censurados, y muchos carecían del contexto necesario. Los registros que no se habían visto antes incluyen transcripciones de testimonios ante un jurado de agentes del FBI que describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dicen que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Otros documentos hechos públicos en los últimos días incluyen una nota de un fiscal federal de enero de 2020 que decía que Trump había volado en el avión privado del financiero más a menudo de lo que se sabía anteriormente y correos electrónicos entre Maxwell y alguien que firma con la inicial “A”. Contienen otras referencias que sugieren que el autor era el expríncipe Andrés de Gran Bretaña. En un email, “A” escribe: “¿Cómo está LA? ¿Me has encontrado algunos nuevos amigos inapropiados?”.

El llamado de los senadores el miércoles para una auditoría del inspector general se produce días después de que el líder de la minoría Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, introdujo una resolución que, de ser aprobada, requeriría al Senado presentar o unirse a demandas destinadas a obligar al Departamento de Justicia a cumplir con los requisitos de divulgación y plazo. En un comunicado, Schumer calificó la liberación escalonada y fuertemente censurada como “un encubrimiento flagrante”.

La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, se unió a los senadores Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, y Jeff Merkley, demócrata de Oregon, liderando la petición de una auditoría del inspector general. Otros que firmaron la carta fueron los senadores demócratas Amy Klobuchar de Minnesota, Adam Schiff de California, Dick Durbin de Illinois, Cory Booker y Andy Kim, ambos de Nueva Jersey, Gary Peters de Michigan, Chris Van Hollen, de Maryland, Mazie Hirono, de Hawaii, y Sheldon Whitehouse de Rhode Island.

“Dada la histórica hostilidad de la Administración (Trump) a liberar los archivos, la politización del caso Epstein en términos más generales, y el incumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, es esencial una evaluación neutral de su cumplimiento con los requisitos de divulgación estatutarios”, escribieron los senadores. La transparencia total, dijeron, “es esencial para identificar a los miembros de nuestra sociedad que facilitaron y participaron en los crímenes de Epstein”.

_______

Sisak informó desde Lancaster, Pensilvania.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP