El Departamento del Trabajo de EEUU retrasa informe de empleo por cierre parcial del gobierno

WASHINGTON (AP) — Citando el cierre parcial del gobierno federal, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dijo el lunes que no publicará el informe de empleo de enero como estaba programado para el viernes.

Un reclutador sostiene una hoja con información durante una feria de empleo en Fair Park, en Dallas, el 14 de enero de 2026. (AP Foto/LM Otero, Archivo)
En un comunicado, la Oficina de Estadísticas Laborales del departamento indicó: “Una vez que se restablezca la financiación, la Oficina reanudará las operaciones normales y notificará al público sobre cualquier cambio en el calendario de publicación de noticias”. También pospuso el informe de diciembre sobre las vacantes, que se suponía iba a publicarse el martes.

El informe de empleos y otras estadísticas económicas clave se retrasaron por un cierre gubernamental récord de 43 días el otoño pasado.

Los economistas esperaban que el informe laboral de enero mostrara que los empleadores añadieron 80.000 empleos en enero, frente a los 50.000 de diciembre.

El retraso en los datos llega en un mal momento. La economía está en una situación desconcertante.

El crecimiento es fuerte: el Producto Interno Bruto, la producción nacional de bienes y servicios, avanzó de julio a septiembre al ritmo más rápido en dos años.

Pero el mercado laboral va lento: los empleadores han añadido solo 28.000 puestos al mes desde marzo. En contraste, en el auge de contrataciones de 2021-2023 que siguió a los confinamientos por el COVID-19, estaban creando 400.000 empleos al mes.

Los economistas están tratando de averiguar si la contratación se acelerará para ponerse al día con el fuerte crecimiento, o si el crecimiento se desacelerará para igualar la débil contratación, o si los avances en inteligencia artificial y automatización significan que la economía puede avanzar sin crear muchos empleos.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

