americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El defensor Trey Hendrickson firma con Baltimore por 4 años y 112 millones, según fuente AP

Trey Hendrickson, un defensive end con cuatro selecciones al Pro Bowl, pactó un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares con los Ravens de Baltimore, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Trey Hendrickson (91), defensor de los Bengals de Cincinnati, durante un juego contra los Lions de Detroit, el domingo 5 de octubre de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean)
ARCHIVO - Trey Hendrickson (91), defensor de los Bengals de Cincinnati, durante un juego contra los Lions de Detroit, el domingo 5 de octubre de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) AP

La fuente habló el miércoles con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato no puede quedar finalizado hasta el inicio del nuevo año de la liga, a las 4 de la tarde del Este.

Los Ravens se retiraron de un canje de gran impacto por el estelar defensor Maxx Crosby a última hora del martes. Una persona con conocimiento de la decisión de Baltimore indicó a la AP que Crosby no superó el examen físico. La fuente habló bajo condición de anonimato porque esos resultados son privados.

Así, Baltimore conserva las dos selecciones de primera ronda del draft que había acordado enviar a Las Vegas y rápidamente optó por adquirir al mejor cazamariscales disponible en el mercado.

Hendrickson fue All-Pro con los Bengals en 2024, cuando lideró la NFL con 17 capturas y media. La temporada pasada disputó apenas siete partidos por lesiones y sumó cuatro capturas.

Hendrickson, de 31 años, acumula 81 capturas en nueve temporadas con Nueva Orleans y Cincinnati. Alcanzó dobles dígitos en cuatro ocasiones, incluidas 17 y media en temporadas consecutivas en 2023-24.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter