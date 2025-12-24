americateve

El defensa estadounidense Chris Richards espera regresar pronto al Palace tras lesión en el pie

LONDRES (AP) — El defensa de Estados Unidos, Chris Richards, dijo que "no pasará mucho tiempo" hasta que vuelva a jugar con el Crystal Palace.

Chris Richards, izquierda, del Crystal Palace, y Gabriel Jesus, de Arsenal, disputan un balón elevado durante el partido de los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa, el martes 23 de diciembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
Chris Richards, izquierda, del Crystal Palace, y Gabriel Jesus, de Arsenal, disputan un balón elevado durante el partido de los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa, el martes 23 de diciembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)

El estadounidense fue retirado en camilla con un corte feo en su pie derecho en el segundo tiempo del partido del Palace contra el Arsenal en los cuartos de final de la Copa de la Liga Inglesa el martes.

"Gracias a todos por los mensajes, no pasará mucho tiempo hasta que vuelva", escribió Richards en su cuenta de Instagram el miércoles.

El entrenador del Palace, Oliver Glasner, no tenía un cronograma para el regreso de Richards.

El Palace recibe al Tottenham en la Liga Premier el domingo, y luego da la bienvenida al Fulham el Día de Año Nuevo.

"Recibió un golpe en el pie, un pisotón, y tuvo que ser suturado. No sé cuántos puntos, pero algunos. El médico me dijo que no se ve tan mal. Siempre tengo esperanza. Tenemos que ser optimistas. No sé si estará bien para el partido contra el Tottenham, pero sigo esperando que esté de vuelta contra el Fulham", comentó Glasner sobre Richards después del partido contra el Arsenal.

Richards, de 25 años, ha sido un titular regular para Estados Unidos. Se perdió la Copa del Mundo de 2022 debido a una lesión en la pierna.

El Arsenal venció al Palace 8-7 en penales tras un empate 1-1 después de 90 minutos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

