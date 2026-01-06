El debate por el MVP de la NFL continuará hasta que se anuncie un ganador el próximo mes

El quarterback Matthew Stafford (9) de los Rams de Los Ángeles en el juego contra los Cardinals de Arizona, el domingo 4 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Podría ser otra carrera reñida sin un claro favorito. Matthew Stafford y Drake Maye tienen las mejores probabilidades, según BetMGM Sportsbook.

Los resultados de los playoffs no importarán porque es un premio de temporada regular. Los ganadores de los premios AP de la NFL se revelarán en "NFL Honors" el 5 de febrero.

Stafford tuvo una temporada sobresaliente con los Rams de Los Ángeles, llevándolos a un récord de 12-5 y al puesto número cinco de la NFC. Maye condujo a los Patriots de Nueva Inglaterra (14-3) a un repunte de 10 victorias y al puesto número dos de la AFC en apenas su segunda temporada.

Stafford fue primero en la NFL con 4.707 yardas y 46 touchdowns. Su índice de pasador de 109.2 fue superado solo por Maye, quien terminó con 113.5. Maye tuvo 4.394 yardas de pase y 31 touchdowns. Ambos mariscales de campo lanzaron ocho intercepciones. Maye tuvo un porcentaje de pases completados más alto, 72% frente al 65%.

Christian McCaffrey también merece estar en la conversación después de una temporada sobresaliente en la que ayudó a los 49ers de San Francisco (12-5), plagados de lesiones, a superar la pérdida de varios jugadores clave y largos períodos sin el quarterback Brock Purdy. Los Niners incluso llegaron a la Semana 18 con la oportunidad de ser el primer sembrado antes de que la defensa de Seattle los detuviera en una victoria de 13-3.

Un corredor no ha ganado el premio MVP desde Adrian Peterson en 2012.

Micah Parsons merece consideración. Parsons se rompió el ligamento cruzado anterior durante la derrota de Green Bay ante Denver en la Semana 15. Los Packers tenían un récord de 9-3-1 en los juegos que él terminó; 0-cuatro en los otros, incluyendo la semana pasada cuando descansaron a los titulares.

Los quarterbacks han ganado el premio MVP durante 12 temporadas consecutivas. Esos mariscales han jugado para un primer sembrado nueve veces en ese período y para un segundo sembrado las otras tres.

Solo tres mariscales han ganado el MVP en un equipo que no ganó su división. Peyton Manning lo hizo en 2008, Steve McNair como co-MVP en 2003 y Johnny Unitas en 1967, cuando los Colts terminaron 11-1-dos pero no llegaron a los playoffs.

El año pasado, Josh Allen superó a Lamar Jackson por el MVP. Sin embargo, Jackson fue el All-Pro del primer equipo. Fue la primera vez que un All-Pro del primer equipo no ganó el premio MVP de la NFL desde 1987, cuando John Elway fue el MVP y Joe Montana recibió honores All-Pro.

El premio MVP se otorga a un jugador que tuvo la temporada más valiosa, mientras que All-Pro es un reconocimiento estadístico. Las listas All-Pro se anunciarán esta semana y el debate se extenderá hasta el próximo mes.

Clasificación de los playoffs

Los Lions de Detroit propusieron la temporada pasada que la clasificación de los playoffs se basara en el porcentaje de victorias en lugar de colocar automáticamente a los ganadores de división en los cuatro primeros lugares.

Los propietarios de la NFL votaron en contra en mayo porque la mayoría valora la importancia de que los equipos ganen su propia división.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, lo resumió así: "Soy un purista de la división".

Es probable que la liga vuelva a considerar esta idea después de una segunda temporada consecutiva en la que tres equipos con mejores récords jugarán como visitantes durante el fin de semana de comodines.

Los 49ers (12-5) visitarán a los Eagles de Filadelfia (11-6). Los Rams (12-5) juegan contra los Panthers de Carolina (8-9). Los Texans de Houston (12-5) enfrentarán a los Steelers de Pittsburgh (10-7).

El año pasado, los equipos con mejores récords tuvieron un resultado de 1-2.

El enfrentamiento Rams-Panthers será la novena vez que un equipo visitante en los playoffs tenga al menos cuatro victorias más que su oponente. Los equipos con mejores récords tienen un resultado de solo 2-6 en esos juegos.

La defensa necesita ayuda

Dos de los equipos con las cuatro mejores defensas de la NFL ni siquiera llegaron a los playoffs.

Los Vikings (9-8) fueron terceros, permitiendo 282.6 yardas por juego. Los Browns (5-12) terminaron cuartos, cediendo 283.6.

Ambos equipos tuvieron problemas con los mariscales de campo. Minnesota perdió al titular J.J. McCarthy durante siete juegos y el suplente Carson Wentz comenzó cinco juegos, jugando los últimos dos con un hombro que requirió cirugía al final de la temporada.

Los Browns recurrieron al veterano Joe Flacco durante cuatro juegos, al novato Dillon Gabriel durante seis y al novato Shedeur Sanders los últimos siete.

Houston y Denver terminaron 1-2. Los Broncos quedaron primeros en la AFC. Los Texans quedaron quintos.

