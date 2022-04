¿La critican por rehacer su vida? viuda de El Dany responde a quienes la cuestionan

View this post on Instagram

Pintueles resaltó que aunque siempre se ha mostrado abierta al intercambio de pensamientos y respeto frente a quienes la señalan sobre lo que ha sido de su vida después de la muerte de su esposo, está cansada de los ataques que, incluso, han afectado también a su pequeña.

“Siempre me he mostrado abierta, respetuosa y muy receptiva, incluso con los comentarios más intolerantes y lacerantes”, puntualizó, dejando claro que no permitirá que su vida privada se convierta en un sensacionalismo, y aseguró que “el que no la debe, no la teme”.

Todo viene dado porque hay muchos internautas que aseguran que Iraisel ya tiene nuevo novio, y que ya no está libre luego del fallecimiento de El Dany el pasado 18 de julio de 2020.

“Debo decir que yo tengo una vida que es muy mía, por ende, la viviré y la compartiré con quien yo decida y cuando yo decida, así que yo esté soltera, o no … No debería de ser un tema relevante porque yo soy una mujer libre, que amó y respetó, que cayó y se levantó, que yo rehaga mi vida ahora o después, no es de incumbencia para nadie”, escribió.

En el texto, continuó explicando cómo fue su comportamiento tras su matrimonio con el reguetonero cubano. “En los casi 7 años que yo estuve en una relación fui una esposa presente, fiel a mi casa y mi familia… Así que a todas esas personas sin rostros decirles quiero, que ‘no gasten más balas intentando desacreditar mi mesura, porque yo tengo la coraza dura, dura”.

Fuente: periodicocubano.com