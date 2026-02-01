americateve

El cruce fronterizo de Gaza vuelve a operar tras años de cierre casi total

EL CAIRO (AP) — El cruce fronterizo de Rafah que conecta Gaza con Egipto estaba lleno de actividad el domingo, después de que Israel anunciara que se reanudarán parcialmente los desplazamientos hacia y desde el territorio después de años de aislamiento casi completo. La reapertura del cruce fronterizo es un paso clave a medida que avanza el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Israel anunció el domingo que el cruce se había abierto a modo de prueba. COGAT, la agencia militar israelí que controla la ayuda a Gaza, dijo en un comunicado que el cruce se estaba preparando activamente para una operación más completa, y agregó que los residentes de Gaza comenzarían a pasar por el cruce una vez que se completaran los preparativos.

Oficiales de seguridad palestinos pasaron por la puerta egipcia del cruce y se dirigieron hacia la puerta palestina para unirse a una misión de la UE que supervisará la salida y entrada, dijo un funcionario egipcio, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. Las ambulancias también cruzaron por la puerta egipcia, agregó el funcionario.

El jefe del nuevo comité administrativo palestino que gobierna los asuntos diarios de Gaza ha dicho que el tráfico en ambas direcciones comenzará el lunes.

Rafah, que los palestinos ven como su puerta al mundo, ha estado mayormente cerrado desde que fue tomado por Israel en mayo de 2024.

Al principio se permitirá el paso a pocas personas, y no habrá cruce de mercancías. Alrededor de 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de la devastada Gaza por allí, y miles de otros palestinos fuera del territorio esperan regresar a casa.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel permitirá la salida de 50 pacientes al día. Un funcionario involucrado en las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones diplomáticas, dijo que a cada paciente se le permitiría viajar con dos familiares, mientras que cada día se permitiría regresar a unas 50 personas que salieron de Gaza durante la guerra.

Israel ha dicho que tanto ellos como Egipto evaluarán a las personas para la salida y entrada a través del cruce, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

Las tropas israelíes tomaron y cerraron el cruce de Rafah en mayo de 2024, un movimiento que describieron como parte de los esfuerzos para combatir el contrabando de armas de Hamás. El cruce se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir el cruce de Rafah, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza la semana pasada despejó el camino para avanzar.

La reapertura es un paso clave a medida que el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado, que entró en vigor el 10 de octubre, avanza a su segunda fase.

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que se movían dentro y fuera de Gaza. Aunque Gaza tiene otros cuatro cruces fronterizos, estos son compartidos con Israel. Según los términos del alto el fuego, el ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

Temiendo que Israel pudiera usar el cruce para empujar a los palestinos fuera del enclave, Egipto ha dicho repetidamente que debe estar abierto tanto para la entrada como para la salida de Gaza. Históricamente, Israel y Egipto han evaluado a los palestinos que solicitan cruzar.

El actual alto el fuego detuvo más de dos años de guerra entre Israel y Hamás que comenzó con un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La primera fase de la tregua pedía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos por Israel, un aumento en la muy necesaria ayuda humanitaria y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase es más complicada. Llama a la instauración de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la toma de medidas para comenzar la reconstrucción.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

