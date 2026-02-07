El crecimiento del flag football eleva la popularidad de la NFL a nivel mundial

Dak Prescott, de los Cowboys de Dallas, lanza un ñase en la competición de talentos enmarcada en el Pro Bowl, el lunes 2 de febrero de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Pero Prescott no sólo cubrió la posición de centro. Rápidamente se giró y corrió hacia atrás para atrapar un pase lateral de Hurts y así hacer lo que mejor sabe: lanzar el balón.

El quarterback de los Cowboys de Dallas lanzó un pase de touchdown en una de las muchas jugadas creativas que formaron parte de un entretenido juego entre las estrellas de la Conferencia Americana y la Nacional, o al menos los jugadores que eligieron participar, incluidos los mariscales de campo Joe Flacco y Shedeur Sanders.

Joe Burrow lanzó un envío y lo recuperó en un lateral antes de correr para anotar en otra de esas jugadas de truco diseñadas para el fútbol americano bandera.

Aunque el nuevo formato de la liga para el Pro Bowl ha recibido críticas severas de quienes quieren contacto físico entre los jugadores, a los participantes les gusta.

"Es una maravilla", afirmó el corredor All-Pro de los 49ers, Christian McCaffrey. "Definitivamente es un juego diferente. Sin embargo, hay muchas similitudes. Hacer que la competitividad se active al final de ese duelo fue muy divertido".

El cazamariscales All-Pro de los Packers, Micah Parsons, no pudo jugar porque se sometió a una cirugía por un desgarro del ligamento cruzado anterior en una rodilla. Pero se desplazó en un scooter e interactuó con todos los jugadores.

"Amo este evento. Espero que siga creciendo y que podamos seguir haciendo este tipo de cosas", comentó Parsons. "Las personas que quieren que juguemos un partido de fútbol americano real no se dan cuenta de que es un juego de dinero completamente diferente. Estás hablando de mariscales de campo que se arriesgan a sufrir lesiones y hay mariscales de campo de 60 millones de dólares o de 55 millones de dólares. ... Tenemos que ser un poco más realistas.

"Imaginen perder a Dak Prescott o Jalen Hurts siendo tacleados en el Pro Bowl. ... Simplemente no vale la pena. Deberían disfrutar la experiencia de los fanáticos y la experiencia de los jugadores. Salimos aquí y nos divertimos".

El Pro Bowl fue rebautizado en 2022 cuando la liga comenzó a priorizar el fútbol americano bandera en un esfuerzo por aumentar la popularidad del deporte a nivel mundial, crear oportunidades para que las mujeres jueguen y prepararlo para su inclusión en los Juegos Olímpicos de 2028.

"Creo que es uno de los deportes más populares del mundo", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, esta semana. "Está satisfaciendo la demanda de personas que quieren jugar este juego. Me siento tremendamente inspirado cuando veo a personas que no tenían acceso a este juego y tienen la oportunidad de jugar. Eso es particularmente cierto para las mujeres jóvenes.

“Y ver lo que hace por ellas: la construcción de confianza, la capacidad de entender lo que sabemos al jugar el juego, los valores del juego, el trabajo en equipo y la disciplina, y todas las cosas que vienen con jugar este deporte, creo que es genial”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP