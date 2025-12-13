El corredor de los Packers Emanuel Wilson se une a Josh Jacobs en la lista de lesionados

Compartir en:









El corredor de los Packers de Green Bay Emanuel Wilson corre con el balón para evitar la tacleada del cornerback de los Vikings de Minnesota Byron Murphy en el encuentro del domingo 23 de noviembre del 2025. (AP Foto/Matt Ludtke) AP

Green Bay añadió a Emanuel Wilson a su informe de lesiones el sábado debido a una enfermedad y lo calificó como cuestionable. Josh Jacobs ya había sido listado como cuestionable el viernes por un problema de rodilla.

Jacobs no practicó ni el miércoles ni el jueves, aunque sí lo hizo de manera limitada el viernes.

Este año, Jacobs ha corrido para 817 yardas y 12 touchdowns en 206 acarreos, después de haber obtenido honores de Pro Bowl la temporada pasada. En el único partido que Jacobs se ha perdido este año, Wilson comenzó en su lugar y corrió para 107 yardas y dos touchdowns para que los Packers derrotaran a los Minnesota Vikings por 23-6.

Los Packers, líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional con una foja de 9-3-1, buscarán su quinta victoria consecutiva este domingo cuando visiten a los Broncos (11-2). Denver ha ganado diez partidos seguidos para tomar el primer lugar en la División Oeste de la Conferencia Americana.

_____

FUENTE: AP