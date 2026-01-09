El Consejo de Transición del Sur de Yemen se disolverá tras la huida de su líder a Emiratos

Compartir en:









Abdulrahman Jalal al-Sebaihi realizó el anuncio en un discurso televisado por Yemen TV.

La decisión se produce un día después de que el líder del Consejo, Aidarous al-Zubaidi, huyera de Yemen en barco hacia Somalia, desde donde viajó en avión a Abu Dabi, la capital emiratí. Al-Zubaidi ha sido acusado de traición.

Emiratos ha sido un importante apoyo para el CTS, lo que provocó un enfrentamiento con Arabia Saudí en los últimos días, luego de los avances de los combatientes del Consejo en las gobernaciones de Hadramout y al-Mahra, y de que parecieran prepararse para escindirse de Yemen.

El CTS se estableció en abril de 2017 como una organización que agrupa a colectivos que tratan de devolver a Yemen del Sur su estatus de estado independiente, como entre 1967 y 1990.

