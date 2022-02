El conflicto de Rusia y Ucrania amenaza a la economía global

“Yo no me dejaría engañar calculando sólo en función de tasas de PIB (...) especialmente en un momento en el que los precios de las cosechas ya son altos, la inflación ya es alta”, dijo Elina Ribakova, economista número dos del Instituto of International Finance, un grupo comercial de bancos. “Es un momento traicionero, dada la situación de la economía global”.