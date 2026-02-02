americateve

El comisionado de la NFL Roger Goodell dice que ampliar la temporada a 18 juegos 'no es seguro'

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — No tan rápido con una temporada de la NFL de 18 juegos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla durante su conferencia de prensa sobre el estado de la NFL antes del Super Bowl 60 entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, el lunes 2 de febrero de 2026 en San José, California. (Foto AP/Matt York)
Una semana después de que el propietario de los Patriots, Robert Kraft, lo hiciera parecer inevitable, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que expandir la temporada regular a 18 juegos "no es un hecho".

“No hemos tenido ninguna discusión formal al respecto y, francamente, muy pocas, si es que alguna, conversaciones informales”, expresó Goodell el lunes en su conferencia anual sobre el estado de la NFL antes del Super Bowl. “He escuchado a personas hablar de ello en el contexto. No es un hecho que lo haremos. No es algo que asumamos que sucederá. Es algo que queremos discutir con el liderazgo del sindicato”.

El martes pasado, Kraft hizo parecer que los 18 juegos eran una conclusión inevitable.

“Quiero decirles que ahora vamos a empujar con todas nuestras fuerzas para hacer que los juegos internacionales sean más importantes para nosotros”, comentó Kraft a 98.5 FM la semana pasada. “Cada equipo jugará 18 (juegos de temporada regular) y dos (juegos de pretemporada) y eliminaremos uno de los juegos de pretemporada, y cada equipo cada año tendrá un juego en el extranjero".

Claramente, la noticia llegó a Goodell.

Mencionó que la Asociación de Jugadores de la NFL pasará por una transición de liderazgo y que la conversación será compleja. Goodell señaló preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores, cuestiones competitivas, la posible necesidad de agregar otra semana de descanso y el tamaño de las plantillas como áreas que deben abordarse a través de la negociación colectiva.

El contrato colectivo actual (CBA) entre la NFL y el sindicato de jugadores expira en 2030.

“Mientras (la NFLPA) determina sus prioridades, nosotros estamos haciendo lo mismo a nivel de propiedad para que cuando nos reunamos, podamos abordar estos temas juntos”, manifestó Goodell.

El impulso para un 18vo juego despegó cuando Goodell hizo una aparición en el Pat McAfee Show en el draft de la NFL 2024 en Detroit y dijo: "Preferiría reemplazar un juego de pretemporada con un juego de temporada regular cualquier día, eso es simplemente elegir calidad. Si llegamos a 18 (temporada regular) y dos (pretemporada), eso no es algo irrazonable”.

Lo ha retractado anteriormente, pero no hasta este punto.

La NFL agregó un 17mo juego en 2021 en el CBA más reciente.

Tisch-Epstein

La NFL investigará al copropietario de los Giants de Nuea York, Steve Tisch, y su relación con Jeffrey Epstein después de que su nombre apareciera más de 400 veces en archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con Epstein.

“Absolutamente revisaremos todos los hechos”, afirmó Goodell. “Revisaremos el contexto de esos y trataremos de entenderlo. Veremos cómo se enmarca eso bajo la política de conducta personal de la liga. Creo que tomaremos un paso a la vez. Primero obtengamos los hechos”.

Tisch dijo la semana pasada que conocía a Epstein y que “intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas” y “discutieron sobre películas, filantropía e inversiones”. Pero Tisch, de 76 años, negó haber ido a la isla de Epstein y nunca fue acusado en la investigación.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Juegos internacionales

La NFL jugará su primer juego de temporada regular en Francia la próxima temporada con los Saints de Nueva Orleans listos para viajar a París este año y la liga también regresará a la Ciudad de México por primera vez desde 2022, aumentando el total de juegos internacionales a nueve en 2026.

La liga anunció los planes para jugar un juego en el Stade de France la próxima temporada además de un acuerdo multianual para seguir jugando juegos de temporada regular en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, y un juego que se jugará en la Ciudad de México en diciembre.

Goodell dijo que 16 juegos internacionales sigue siendo el objetivo.

