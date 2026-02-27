El colista Wolverhampton sorprende 2-0 al Aston Villa en Molineux

Compartir en:









Rodrigo Gomes, izquierda, del Wolverhampton, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier contra Aston Villa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP) AP

Fue apenas el segundo triunfo en la liga para un club que sigue a seis puntos de distancia en el fondo de la tabla y que casi con seguridad descenderá.

El resultado fue un duro golpe para las aspiraciones del Villa de clasificarse a la Liga de Campeones y una bofetada para el entrenador Unai Emery, que buscaba registrar su victoria número 100 al mando del club de Birmingham.

Ambos equipos tuvieron dificultades en una deslucida primera mitad, pero los Wolves tomaron la iniciativa a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Gomes les dio una inesperada ventaja.

Adam Armstrong amortiguó con habilidad un pase largo, dejándolo justo en la trayectoria de Gomes que llegaba en carrera, y su remate, ejecutado de manera soberbia, no le dio ninguna opción a Emiliano Martínez.

El Villa se fue al ataque a medida que avanzaba el partido y quedó expuesto en el tiempo de descuento, cuando los Wolves duplicaron su ventaja en un contragolpe, con Rodrigo Gomes como autor del daño.

El Villa ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga. El resultado lo deja a 10 puntos del líder Arsenal y a cinco del segundo, Manchester City, tras haber disputado un partido más que ambos.

Sus próximos dos encuentros serán contra los clubes que están inmediatamente por debajo de él en la tabla: Chelsea y Manchester United. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP