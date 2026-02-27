americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El colista Wolverhampton sorprende 2-0 al Aston Villa en Molineux

WOLVERHAMPTON, Inglaterra (AP) — João Gomes anotó su primer gol de la temporada en la Liga Premier y Rodrigo Gomes añadió un segundo en el tiempo de descuento para darle al colista Wolverhampton una sorprendente victoria 2-0 sobre el Aston Villa, que venía en alza, el viernes.

Rodrigo Gomes, izquierda, del Wolverhampton, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier contra Aston Villa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP)
Rodrigo Gomes, izquierda, del Wolverhampton, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier contra Aston Villa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP) AP

Fue apenas el segundo triunfo en la liga para un club que sigue a seis puntos de distancia en el fondo de la tabla y que casi con seguridad descenderá.

El resultado fue un duro golpe para las aspiraciones del Villa de clasificarse a la Liga de Campeones y una bofetada para el entrenador Unai Emery, que buscaba registrar su victoria número 100 al mando del club de Birmingham.

Ambos equipos tuvieron dificultades en una deslucida primera mitad, pero los Wolves tomaron la iniciativa a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Gomes les dio una inesperada ventaja.

Adam Armstrong amortiguó con habilidad un pase largo, dejándolo justo en la trayectoria de Gomes que llegaba en carrera, y su remate, ejecutado de manera soberbia, no le dio ninguna opción a Emiliano Martínez.

El Villa se fue al ataque a medida que avanzaba el partido y quedó expuesto en el tiempo de descuento, cuando los Wolves duplicaron su ventaja en un contragolpe, con Rodrigo Gomes como autor del daño.

El Villa ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos de liga. El resultado lo deja a 10 puntos del líder Arsenal y a cinco del segundo, Manchester City, tras haber disputado un partido más que ambos.

Sus próximos dos encuentros serán contra los clubes que están inmediatamente por debajo de él en la tabla: Chelsea y Manchester United.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter