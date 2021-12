Ovi le responde al Chulo y continúa la "tiradera" entre los dos músicos cubanos

El avileño refiere que le importa “un carajo lo que digan” porque él sigue haciendo dinero y dando palos de grandes ligas. “Esa movie que tú dices que tú vives, dime quién carajo te va a creer. El único cubano en avión privado y dos Rolex en la mano después de Fidel. Y si no te gusta. No me importa un carajo”, añadía en la letra del tema.

“Ovidio te barrí por “respeto” sin coj… me tiene lo que piense el público porque nosotros los CUBANOS somos así mañana grabo con Bad Bunny, Daddy Yankee y Anuel y te van a decir a ti que no llegas a mi nivel”, empezó diciendo el Chulo.

“Para cerrar qué envidia te voy a tener yo a ti si yo pego mis temas yo solito sin grabar con ningún boricua, a ti lo que te duele es que todos los artistas cubanos te han buscado para sacarte provecho y se han rebajado ante ti incluso cuando nos faltaste el respeto y dijiste que los únicos que representaban a CUBA eran Gente de Zona y Yotuel”, añadió.

Finalmente, El Chulo dijo que él seguiría en su “esquina” dándole música a sus seguidores de corazón. “Fíjate si yo le sé a la música que yo sabía antes de tirarte de que todos iban a estar de tu lado y no me equivoqué, no me importó y te zumbé, sabes por qué, porque yo solo le bajo la cabeza y me humillo ante DIOS”, concluyó.

El 1.º de diciembre, el Chulo descargó en un clip su furia contra Ovi, con el tema “De Ayer Pa Antier". En el tema el reguetonero mencionaba directamente a Ovi y lo calificaba de “payaso o feo”, además de que "el respeto no se compra con views ni con los likes ni con los suscriptores de YouTube".