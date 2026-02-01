americateve

El Centro Kennedy cerrará por dos años para renovaciones, dice Trump tras críticas de artistas

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que el centro de artes escénicas Centro Kennedy de Washington cerrará durante dos años a partir de julio para realizar obras de construcción.

La primera dama Melania Trump baja del escenario después de hablar antes del estreno de su película Melania en el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)
La primera dama Melania Trump baja del escenario después de hablar antes del estreno de su película "Melania" en el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert) AP

El anuncio de Trump en redes sociales el domingo por la noche sigue a una ola de cancelaciones desde que Trump destituyó a la anterior dirección y añadió su nombre al edificio.

Trump anunció su plan días después del estreno de "Melania", un documental sobre la primera dama que se mostró en el histórico recinto. La propuesta, dijo, está sujeta a la aprobación de la junta del Centro Kennedy, que fue renovada con aliados elegidos al gusto del mandatario.

Importantes grupos de artes escénicas han cancelado sus presentaciones en el centro desde el cambio en sus directivos, uno de los más recientes, es el compositor Philip Glass, quien anunció su decisión de retirar su Sinfonía No. 15 "Lincoln" porque dijo que los valores del centro hoy están en "conflicto directo" con el mensaje de la pieza.

"Esta importante decisión, basada en la opinión de muchos Expertos Altamente Respetados, transformará un Centro cansado, roto y deteriorado, que ha estado en malas condiciones, tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, en un Bastión de Clase Mundial de las Artes, la Música y el Entretenimiento", escribió Trump en su publicación.

FUENTE: AP

