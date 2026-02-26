El cantante D4vd es "objetivo" en pesquisa por muerte de adolescente hallada en auto en Hollywood

ARCHIVO - El cantautor estadounidense David Anthony Burke, también conocido como d4vd, actúa en el escenario del Casino durante el 58º Festival de Jazz de Montreux (MJF), en Montreux, Suiza, el 19 de julio de 2024. (Cyril Zingaro/Keystone via AP, archivo) AP

Los fiscales describen al cantante de alt-pop de 20 años, nacido en Houston y cuyo nombre verdadero es David Burke, como el objetivo de la investigación en citatorios del gran jurado emitidos el 15 de enero, con los que se buscaba que tres de sus familiares testificaran.

The Associated Press obtuvo los documentos el miércoles. Se mantenían confidenciales en California, donde la investigación del gran jurado se ha mantenido en secreto. Pero se hicieron públicos a raíz de una apelación de los citatorios en Texas presentada por la madre, el padre y el hermano del cantante.

Los documentos señalan que el “Objetivo podría estar involucrado en haber cometido los siguientes delitos penales contra las leyes del Estado de California, a saber: un cargo de asesinato”.

Según los escritos judiciales, el Tesla estaba registrado a su nombre en la dirección de los familiares citados.

Las autoridades no habían identificado públicamente a D4vd —pronunciado “David”— como sospechoso en el caso.

El cuerpo, que llevaba mucho tiempo sin vida, de Celeste Rivas Hernandez fue encontrado el 8 de septiembre, un día después de que habría cumplido 15 años. Era una estudiante de séptimo grado de 13 años cuando su familia reportó su desaparición en 2024 desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 70 millas (112 kilómetros) al sureste de Los Ángeles. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada.

El citatorio indica que investigadores policiales que registraban el Tesla Model Y 2023 en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”.

Señala que “los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso en descomposición”.

Investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles acudieron al lugar.

“Al retirar la bolsa para cadáveres del compartimento de almacenamiento delantero, se descubrió que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, dice el documento. “Se descubrió una segunda bolsa negra debajo de la bolsa para cadáveres. Al abrir la segunda bolsa, se encontraron las partes del cuerpo desmembradas”.

Los representantes de D4vd no respondieron de inmediato el miércoles a las solicitudes de comentarios, y anteriormente tampoco habían respondido a correos electrónicos de la AP en los que se pedían declaraciones sobre el caso.

La Oficina del Fiscal de Distrito declinó hacer comentarios.

Un juez en Texas dijo que los tres familiares no podían ignorar los citatorios y les ordenó presentarse en California y testificar.

El Tesla había sido remolcado desde un vecindario acomodado en las colinas de Hollywood, donde había estado estacionado, aparentemente abandonado.

El cantante estaba en medio de una gira por Estados Unidos y continuó ofreciendo varios conciertos después de que se encontrara el cuerpo de la menor. Pero finalmente canceló el resto de sus presentaciones y una gira europea después de que su vínculo con el caso se difundiera ampliamente.

La Oficina del Médico Forense había dicho previamente que el cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición y que era probable que Rivas Hernandez hubiera estado muerta durante un periodo prolongado antes de ser encontrada.

En noviembre, la policía de Los Ángeles consiguió que un juez impidiera al jefe médico forense, el doctor Odey Ukpo, divulgar los hallazgos de la autopsia, y no se ha revelado ninguna causa de muerte.

D4vd ganó popularidad entre los fans de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y un EP posterior, “The Lost Petals”, en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, D4vd estaba de gira para promocionar su primer álbum de larga duración, “Withered”. Más tarde, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Grammy Museum de Los Ángeles, y también se canceló la gira europea que iba a comenzar en Noruega.

___

La periodista de The Associated Press Jaimie Ding y la ex periodista de la AP Itzel Luna contribuyeron.

FUENTE: AP