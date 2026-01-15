El campocorto venezolano Luis Hernández firma por 5 millones con Gigantes

Hernández logró suscribir el convenio después de dejar el caos en su país natal para llegar a República Dominicana. El pelotero, quien cumplió 17 años el mes pasado, recibirá un bono de 5 millones de dólares por la firma.

“Nuestros jugadores a los que estábamos siguiendo o íbamos a firmar estaban todos a salvo. A Luis lo sacamos de Venezuela a través de Curazao y lo trajimos a la República Dominicana”, explicó Joe Salermo, director senior de exploración internacional de los Gigantes, durante una conferencia de prensa.

Salermo comentó que la agitación política en Venezuela tuvo un impacto mínimo en las operaciones de los Gigantes.

“Nuestros cazatalentos se quedaron en casa un par de días con la familia hasta que fue seguro para ellos salir a la carretera. Nuestros jugadores a los que estábamos siguiendo o íbamos a firmar están todos a salvo”, expresó Salermo.

Confió en que Hernández pueda evolucionar rápidamente y quizás saltarse la Liga de Verano Dominicana y comenzar con un equipo de ligas menores en Estados Unidos.

“Está por encima de su edad en cuanto a madurez”, manifestó Salermo. “Tiene un carácter muy fuerte. Ha trabajado duro. Es un profesional de principio a fin. Juega al golf. Piénsalo. Un joven de 16, 17 años en América Latina jugando al golf, se puede ver el avance que ha tenido con su madurez”.

A Hernández le siguen el campocorto dominicano Johenssy Colomé que firmó con los Atléticos y el jardinero venezolano Francisco Rentería que pactó con los Filis de Filadelfia, ambos por 4 millones.

Más de 170 jugadores oficializaron acuerdos al inicio de un período de firmas que se extiende hasta el 15 de diciembre.

Colomé fue clasificado como el quinto mejor prospecto de la generación por MLB.com y Rentería fue tercero detrás de Hernández y el campocorto puertorriqueño Wandy Asigen, quien acordó un bono de 3,9 millones con los Mets de Nueva York.

Otros acuerdos incluyeron al jardinero dominicano Ángel Nuñez y Cincinnati (3 millones), el jardinero venezolano Angeibel Gómez y Kansas City (2.797.500), el jardinero dominicano Emanuel Luna con San Luis (2,3 millones) y el receptor venezolano Manuel Bolívar y Detroit (2.297.500).

Los peloteros nacidos del primero de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 son elegibles para firmar durante el período de este año, que finaliza el 15 de diciembre.

Los equipos comenzaron con asignaciones de entre 5,44 millones y 8,03 millones y pueden aumentar su total hasta en un 60% con canjes. Los Mets comenzaron con la cifra menor y adquirieron 1,5 millones de asignación de Cleveland el jueves a cambio del zurdo Franklin Gómez.

El receptor ruso Ricardo Pulles acordó un bono de 60.000 dólares con los Dodgers de Los Ángeles, quienes firmaron al zurdo alemán Tom Apfelbaum por 197.500.

Filadelfia acordó por 20.000 con el lanzador japonés Alexandre Moretti y un bono de 10.000 con el infielder italiano Patrick Silva, y Pittsburgh acordó un bono de 30.000 con el lanzador derecho brasileño Pietro Albanez.

