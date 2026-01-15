americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El campeón defensor Nick Taylor comparte la cima del Sony Open

HONOLULÚ (AP) — El campeón defensor Nick Taylor estuvo preciso con sus hierros y manejó bien los hoyos par tres en el Waialae Country Club para firmar el jueves una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par, lo que le permitió compartir la cima del Sony Open, junto con Kevin Roy, al comenzar la temporada de la Gira de la PGA.

El canadiense Taylor Pendrith realiza un tiro al hoyo 17 durante la primera ronda del Sony Open en Honolulú, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Matt York)
El canadiense Taylor Pendrith realiza un tiro al hoyo 17 durante la primera ronda del Sony Open en Honolulú, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Foto/Matt York) AP

La campaña no había iniciado tan tarde. El certamen The Sentry en Kapalua, en Maui, fue cancelado debido a problemas con el agua. El Sony atrajo a un grupo fuerte de golfistas, incluidos cuatro de los diez mejores del mundo.

Taylor, quien ganó el año pasado en un desempate, hizo birdie en tres de los hoyos par tres. Su mejor tiro llegó en el complicado cuarto hoyo, dejando la pelota para un putt de 25 pies que casi emboca.

El canadiense estaba satisfecho, aunque no sorprendido con su juego a pesar de que éste es el primer torneo del año. Jugó lo suficiente en el receso entre temporadas para mantenerse en forma y aún así descansar, jugando solo en México y luego en el Nedbank Challenge de Sudáfrica.

Roy acumuló siete birdies en 11 hoyos al inicio, y terminó con un birdie en el 18, par-cinco.

Ben Griffin, que viene de una temporada con tres victorias y un debut en la Copa Ryder se apuntó un 63, al igual que Chris Gotterup, campeón del Abierto de Escocia.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter