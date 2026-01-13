El camino de Mario Cristóbal de regreso a Miami fue impulsado por su familia

Mario Cristóbal, el entrenador de la Universidad de Miami, durante una entrevista en el campo de entrenamientos del equipo de fútbol americano, el lunes 12 de enero de 2026, en Coral Gables, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

"Las calificaciones tenían que ser de cierta manera y no había desviaciones de hacer lo correcto", expresó Cristóbal. "Y no éramos perfectos, pero teníamos padres increíblemente estrictos, duros y exigentes que tal vez no entendíamos en ese momento, pero hoy estamos extremadamente agradecidos por ellos".

Cristóbal es el entrenador en la Universidad de Miami y dirige a su equipo de la misma manera que sus padres dirigían a su familia. Estricto. Duro. Exigente. Luis y Clara tenían planes y esperanzas, tratando de construir una vida. Lo lograron. Mario Cristóbal regresó a Miami hace cuatro años con un plan y con esperanza, buscando construir un campeón. Podría lograrlo el lunes por la noche cuando sus Hurricanes jueguen contra Indiana en el partido de campeonato nacional en el Hard Rock Stadium, el feudo de Miami.

"Recuerdo cuando el entrenador y yo hablamos por teléfono por primera vez", dijo el quarterback de Miami, Carson Beck, recordando cómo se comprometió con los Hurricanes hace 12 meses para su última temporada universitaria y disputar este juego como único objetivo. "Estaba sentado en Jacksonville en mi casa, en mi habitación, y tenía una gran sonrisa en mi rostro y él tenía una gran sonrisa en su rostro. Dijo: 'Vamos a trabajar'. Creí en su visión".

Miami (13-2, décimo en el ranking de AP) busca su sexto campeonato nacional. Sería el tercero de Cristóbal con los Hurricanes, junto con dos ganados como jugador. Indiana (15-0, primero en el ranking de AP) busca el primero.

El camino de Cristóbal es una historia lógica y obvia: un chico local regresa a casa, a su alma mater, y la devuelve a la gloria después de aproximadamente un cuarto de siglo de altibajos.

Es también una historia de la que Cristóbal no quiere absolutamente ninguna parte.

"Paso más tiempo apreciando a las personas a mi alrededor y la oportunidad que viene con ello y vertiendo cualquier sentimiento que pueda surgir de esa manera", manifestó Cristóbal. “Ese tipo de proceso de pensamiento... no se trata de mí. Puedo asegurarles que cada onza en mí está dedicada a los que me rodean”.

Eso es básicamente lo que dijo cuando asumió en FIU antes de la temporada 2007, lo que en ese momento posiblemente era el peor programa universitario importante en Estados Unidos, muy cerca de Miami. Y eso es también lo que dijo cuando asumió en Oregon hace ocho años, y lo que dijo nuevamente cuando regresó a Miami. Predica la familia, predica el trabajo duro, predica la unidad. No se desvía.

“Ama la adversidad”, señaló Mark Fletcher Jr, corredor de Miami.

Fletcher conoce bien la famosa intensidad de Cristóbal, pero también ha visto el lado más suave. El padre de Fletcher murió la temporada pasada, la misma semana en que Miami se preparaba para jugar contra su rival Florida State. Todos los jugadores de Miami asistieron al funeral; Cristóbal organizó una flota de autobuses y ajustó el horario de la semana de juego para que sucediera.

"Ese es quien es", dijo Fletcher. "Hará cualquier cosa por nosotros".

La primera temporada de Cristóbal en Miami fue en 2022, cuando los Hurricanes perdieron en casa contra Middle Tennessee State y luego fueron absolutamente humillados en casa 45-3 por los Seminoles. Mostró lo lejos que Miami tenía que llegar.

Acabaron 5-7 esa temporada, 7-6 la siguiente. Luego su suerte comenzó a cambiar. Los Hurricanes alcanzaron el número cuatro en el Top 25 de AP la temporada pasada liderados por Cam Ward, primero del draft, antes de un desvanecimiento tardío.

"Nos estamos acercando", dijo Cristóbal cuando terminó la temporada. "Sigan trabajando".

Eso es lo que hicieron. Los Hurricanes consiguieron a Beck y otros contribuyentes clave en el portal de transferencias. Hicieron una declaración al vencer a Notre Dame, entonces número seis, para comenzar la temporada. Esa victoria por tres puntos fue en última instancia el margen que llevó a Miami a los playoffs y dejó fuera a los Fighting Irish.

Alcanzaron el segundo lugar en la encuesta de AP antes de un tropiezo a mitad de temporada que los vio caer a 6-2 y al borde de perder toda oportunidad de llegar a los playoffs. Se llevó a cabo una reunión de equipo. La resolución de repente se fortaleció. El mantra principal de Cristóbal — ir 1-0 esta semana — se afianzó. Todo comenzó a encajar para los Hurricanes. No han perdido desde entonces, logrando un perfecto 7-0.

Cuando sus días de juego en Miami terminaron, Cristobal consideró una carrera profesional y luego se inclinó hacia unirse al Servicio Secreto de Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de hacerlo antes de decidir que su mejor camino era el entrenamiento.

Miami lo trajo de vuelta a casa en 2021. Cristóbal agonizó durante días sobre qué hacer. Oregon era un trabajo que amaba. Sentía que tenía el programa en una posición perfecta. Pero Miami era su hogar. Su madre estaba enferma. Todo tenía sentido para que un Hurricane se convirtiera nuevamente en un Hurricane.

"Era el momento para que todos nos uniéramos y retribuirle a Miami", dijo Cristóbal.

Clara Cristóbal murió en la primavera de 2022 después de estar enferma durante varios meses, incapaz de comunicarse realmente en ocasiones en sus últimas semanas. Su funeral fue el día de la primera práctica de primavera de la era Cristóbal en Miami. Él dirigió la práctica, luego fue a despedirse. Cree que eso es lo que ella hubiera querido.

"Si pudiera hablar cuando la vi, diría: 'Vuelve a trabajar. ¿Qué haces aquí? Se supone que debes estar trabajando y haciendo tu trabajo porque la gente depende de ti'", dijo Cristobal. "Y por lo tanto, esa siempre es mi comprensión de cómo se supone que debe ser".

