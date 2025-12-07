americateve

El calor, factor a considerar en el Mundial, aunque partidos bajo techo lo mitigarían

WASHINGTON (AP) — Los equipos que participarán en la Copa del Mundo del próximo año pudieron conocer a sus oponentes el viernes. El sábado fue para averiguar otros aspectos logísticos: las sedes y horarios de los partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la revelación del calendario para el Mundial, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington (AP Foto/Chris Carlson)
El calendario completo para el torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se reveló un día después de que el sorteo dividió a los 48 equipos en una docena de grupos de cuatro integrantes cada uno para la ronda preliminar. Ahora, cada selección sabe cuánta distancia recorrerá mientras juega sus primeros —y posiblemente únicos— tres partidos. También puede estimar cuánto influirá el calor como factor.

Incluso el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, cuyo equipo se quedará en Toronto y Vancouver mientras juega en el Grupo B, está teniendo en cuenta el clima. La selección canadiense debuta en Toronto contra el ganador de un repechaje europeo, y ese partido es a las 3 de la tarde, por lo que el ambiente podría ser bastante cálido.

"Nos aseguraremos de que nuestros jugadores estén en forma", dijo Marsch. "Nos aseguraremos de que se adapten a lo que podría ser el clima".

El calor ha sido durante mucho tiempo un problema en las Copas del Mundo. El torneo de Qatar en 2022 se jugó a finales de año debido a esto.

En 1994, la última vez que Estados Unidos fue sede de un Mundial, los partidos se realizaron principalmente durante el día. Era lo conveniente para los televidentes en Europa, pero resultó en condiciones sofocantes en lugares como el Cotton Bowl en Dallas.

Más de tres décadas después, ese estadio no se usará en la Copa del Mundo de 2026. En su lugar, los partidos en el área de Dallas se realizarán en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium.

Y la casa de los Cowboys de la NFL tiene un techo retráctil. Lo mismo ocurre con los estadios que se utilizarán en Houston y Atlanta.

El SoFi Stadium, casa de los Rams de Los Ángeles en Inglewood, California, tiene un techo, pero el aire del exterior puede entrar. Con cinco partidos por la tarde en el calendario, SoFi es un lugar donde las temperaturas podrían elevarse.

Las sedes en México —Estadio Azteca en la capital, Estadio Akron en Guadalajara y Estadio BBVA en Monterrey— también podrían ser motivo de preocupación por el calor. Los aficionados al fútbol en Estados Unidos son muy conscientes de lo opresivas que pueden ser las condiciones en el Azteca, tanto en términos de temperatura como de altitud, para los equipos visitantes. Pero en este torneo, casi todos los partidos en los tres estadios mexicanos son por la noche.

Los datos

Aquí están los partidos de la fase de grupos donde es más probable que el calor sea un problema al inicio. Esto se basa en promedios de 30 años de la temperatura "RealFeel" de Accuweather. Debido a los techos en sus estadios, Arlington, Houston y Atlanta no están incluidos. Todas las horas son locales:

31 grados Celsius (88 Fahrenheit) — Suiza vs. Ganador del Repechaje Europeo A (18 de junio a las 12 del día en Inglewood).

30 Celsius (87 Fahrenheit) — Bélgica vs. Irán (21 de junio a las 12 del día en Inglewood).

30 Celsius (87 Fahrenheit) — Curazao vs. Costa de Marfil (25 de junio a las 4 de la tarde en Filadelfia).

30 Celsius (86 Fahrenheit) — Túnez vs. Países Bajos (25 de junio a las 6 de la tarde en Kansas City, Missouri).

29 Celsius (85 Fahrenheit) — Escocia vs. Brasil (24 de junio a las 6 de la tarde en Miami Gardens, Florida).

29 Celsius (85 Fahrenheit) — Ecuador vs. Alemania (25 de junio a las 4 de la tarde en East Rutherford, Nueva Jersey).

29 Celsius (85 Fahrenheit) — Noruega vs. Francia (26 de junio a las 3 de la tarde en Foxborough, Massachusetts).

28 Celsius (84 Fahrenheit) — Qatar vs. Suiza (13 de junio a las 12 de la día en Santa Clara, California).

28 Celsius (84 Fahrenheit) — Uruguay vs. Cabo Verde (21 de junio a las 6 s de la tarde en Miami Gardens).

28 Celsius (84 Fahrenheit) — Sudáfrica vs. Corea del Sur (24 de junio a las 7 de la tarde en Monterrey).

28 Celsius (84 Fahrenheit) — Arabia Saudí vs. Uruguay (15 de junio a las 6 de la tarde en Miami Gardens).

28 Celsius (84 Fahrenheit) — Ganador del Repechaje Europeo B vs. Túnez (14 de junio a las 8 de la noche en Monterrey).

Horarios convenientes

Los siguientes equipos tienen partidos consecutivos de la fase de grupos en la misma ciudad, eliminando la necesidad de viajar entre éstos:

— Corea del Sur juega sus dos primeros encuentros en Guadalajara.

— Canadá disputa su segundo y tercer partido en Vancouver.

— Escocia encara sus dos primeros partidos en Foxborough.

— Paraguay juega su segundo y tercer encuentro en Santa Clara.

— Túnez disputa sus dos primeros partidos en Monterrey.

— Irán tiene programados sus dos primeros partidos en Inglewood.

— Nueva Zelanda juega su segundo y tercer partido en Vancouver.

— España tiene pautados sus dos primeros partidos en Atlanta.

— Uruguay afronta sus dos primeros compromisos en Miami Gardens.

— Senegal juega sus dos primeros partidos en East Rutherford.

— Argentina encara su segundo y tercer partido en Arlington.

— Jordania disputa sus dos primeros partidos en Santa Clara.

— Portugal cumple sus dos primeros compromisos en Houston.

— Panamá juega sus dos primeros encuentros en Toronto.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

