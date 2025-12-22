americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El bote de la lotería Powerball alcanza los 1.700 millones de dólares tras otra noche sin ganador

El premio principal de la lotería Powerball ha alcanzado la asombrosa cifra de 1.700 millones de dólares, después de que el 46to sorteo pasara sin un gran ganador.

Un cartel que anuncia la lotería Powerball se ve el lunes 22 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)
Un cartel que anuncia la lotería Powerball se ve el lunes 22 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Los números sorteados el lunes por la noche fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el 7 en la bola Powerball.

Desde el 6 de septiembre ha habido 46 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

El próximo sorteo será el miércoles en la víspera de Navidad, y se espera que el premio sea el cuarto más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes premios, con botes que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los responsables de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El gran premio estimado de 1.600 millones de dólares se destina a un ganador que opta por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo del juego, que para el sorteo del lunes por la noche sería un estimado de 735,3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y el juego se ofrece en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

___

La videoperiodista de Associated Press Emilie Megnien en Atlanta contribuyó a este despacho.

___

Olivia Diaz forma parte del proyecto Statehouse News Initiative de The Associated Press/Report for America. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter