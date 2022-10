El béisbol de Argentina sigue en pelea en el Clásico Mundial

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

PANAMÁ (AP) — Pese a disputar su primera eliminatoria para un Clásico Mundial de Béisbol y no poder añadir a más extranjeros en su selección, entre ellos cinco lanzadores venezolanos, Argentina suma dos victorias y sigue en pelea por el pase al torneo del próximo año.

Arnedo dijo que hasta hace algo más de un mes no se le pasaba por la cabeza que Argentina llegara a estas instancias en parte por los problemas para armar un equipo competitivo.

Argentina no pudo sumar a varios extranjeros elegibles por sus lazos familiares con el país sudamericano que militan en equipos de la MLB. Tampoco pudo contar con cinco lanzadores venezolanos, residentes en ese país, a los que Panamá no dejó entrar por cuestiones de visa.

De todas maneras logró traer a dos venezolanos, uno de ellos José Mendoza, que les salvó el partido frente a Nueva Zelanda.

“Sí me molestó", admitió Arnedo el domingo a The Associated Press con respecto al impedimento de entrada a los venezolanos. “No pudimos tener el apoyo del gobierno de Panamá”.

“Esos muchachos nos hubiesen dado profundidad en el bullpen” en el partido contra Panamá el sábado, estimó.

El béisbol no es tan popular en Argentina, pero se juega desde hace tiempo, principalmente en ciudades como Buenos Aires, Salta y Córdoba.

“Tenemos mucho tiempo compitiendo en Panamericanos, Sudamericanos y esta es la base de un proceso, los jugadores tienen mucho tiempo jugando y se conocen”, afirmó Arnedo, quien trabaja con los Diamondbacks de Arizona. “Queremos hacer ruido en Panamá para que más chicos en Argentina jueguen el deporte”.

Fuente: Associated Press