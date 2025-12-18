americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Banco de Inglaterra reduce tasa de interés clave por primera vez en meses

LONDRES (AP) — El Banco de Inglaterra redujo el jueves su tasa de interés clave por primera vez en cuatro meses, a medida que la inflación que ha afectado a consumidores y empresas comienza a ceder.

Peatones pasan frente al Banco de Inglaterra, en Londres, el jueves 18 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Peatones pasan frente al Banco de Inglaterra, en Londres, el jueves 18 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) AP

Los responsables de la política del banco central votaron 5-4 para reducir la tasa base en un cuarto de punto porcentual al 3,75% el jueves, la más baja desde febrero de 2023.

La medida se produjo un día después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales informó que el índice de precios al consumidor bajó a 3,2% anual en noviembre, desde 3,6% en octubre.

La cifra estuvo por debajo del pronóstico del Banco de Inglaterra del 3,4%. Eso dio a los responsables de la política monetaria margen para reducir las tasas de interés en un esfuerzo por impulsar la estancada economía británica. Las estadísticas publicadas a principios de esta semana mostraron un debilitamiento del mercado laboral: el número de vacantes disminuyó y la tasa de desempleo aumentó a 5,1%, la más alta desde enero de 2021.

“El desempleo, el subempleo y los flujos del empleo al desempleo han aumentado”, dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. “Aunque aún no veo evidencia concluyente de una desaceleración más pronunciada en el mercado laboral, debemos estar atentos”.

La inflación todavía está muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.

Los precios al consumidor británicos también están aumentando más rápido que en otras partes de Europa y América del Norte. La tasa de inflación en los 20 países europeos que utilizan la moneda euro se mantuvo en 2,1% en noviembre. La inflación en Estados Unidos fue del 3,0% en septiembre, las últimas cifras publicadas debido al cierre del gobierno, según se dio a conocer el jueves.

Las tasas de interés bajas ayudan a estimular el crecimiento económico porque abaratan los costos de los préstamos, lo que puede llevar a un aumento del gasto por parte de los consumidores y a un impulso en la inversión por parte de las empresas. Pero eso también puede hacer que suban los precios.

Los banqueros centrales deben sopesar esas fuerzas en competencia, evitando que la inflación erosione el valor de los ingresos y ahorros sin frenar innecesariamente el crecimiento económico.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter