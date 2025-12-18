americateve

El Banco Central Europeo deja las tasas sin cambios; la zona euro muestra un crecimiento modesto

FRÁNCFORT (AP) — El Banco Central Europeo dejó las tasas de interés sin cambios el jueves por cuarta reunión consecutiva, ya que la economía en los 20 países que utilizan el euro parece cada vez más fuerte como para funcionar sin el estímulo de abaratar el costo del endeudamiento para empresas y consumidores.

Vista del Banco Central Europeo cerca del río Meno, en Fráncfort, Alemania, el 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst, Archivo)
El BCE dejó la tasa de depósito de referencia sin cambios en 2%, donde está desde el recorte de junio. Los economistas opinan que la tasa podría permanecer allí durante meses, y posiblemente hasta 2027.

Esto se debe a que el banco se encuentra entre una inflación apenas persistente y un crecimiento decepcionante, pero estable después de que un acuerdo comercial con Estados Unidos eliminó parte de la incertidumbre que había frenado la planificación empresarial. Las tasas más altas combaten la inflación, mientras que los recortes fomentan el crecimiento.

El banco dijo en un comunicado tras la decisión que se espera que el crecimiento económico “sea más fuerte” que en las proyecciones de septiembre a medida que la inflación en el sector servicios disminuía más lentamente, incluso cuando se espera que la inflación general se estabilice en el objetivo del 2% del BCE.

Las encuestas de gerentes de compras realizadas por S&P Global disminuyeron ligeramente en diciembre, pero aún mostraron que la actividad empresarial se expandía a medida que el año llega a su fin, reforzando las expectativas de que los 20 países de la zona euro seguirán viendo un crecimiento de alrededor del 0,3% por trimestre respecto del trimestre anterior, dijo Adrian Prettejohn, economista de Europa en Capital Economics.

Ese resultado es mejor de lo temido durante las turbulentas negociaciones comerciales con Estados Unidos durante el verano, que al final se resolvieron con un arancel del 15% a los bienes europeos. Eso no es ideal para los exportadores europeos, pero Trump había amenazado con tasas de importación más altas.

Por lo tanto, la economía puede funcionar sin el impulso adicional de un recorte, dicen los analistas.

“El velo de incertidumbre económica se ha levantado un poco, especialmente en lo que respecta al comercio”, afirmó el economista Lorenzo Codogno.

Además de eso, las presiones inflacionarias siguen siendo demasiado altas para que el BCE contemple un recorte.

La tasa general de inflación anual del 2,1% en noviembre está casi en línea con el objetivo del banco del 2%, gracias en parte a una caída en los precios volátiles de la energía. Pero la inflación fue más alta en el sector de servicios, alcanzando el 3,5%, que abarca gran parte de la economía, desde peluquerías y hoteles hasta entradas para conciertos y servicios médicos.

Los recortes de tasas pueden apoyar el crecimiento porque influyen fuertemente en las tasas de endeudamiento en toda la economía, reduciendo los costos del crédito y promoviendo compras sensibles al crédito, como viviendas o inversión por parte de empresas. Las tasas más altas tienen el efecto opuesto y se utilizan para contener la inflación al reducir la demanda de bienes.

