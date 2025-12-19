americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El ATP Tour lanza política de protección para combatir el abuso en el tenis

LONDRES (AP) — El Tour de la ATP presentó el viernes una nueva política de protección que tiene como objetivo garantizar que los jugadores y el personal se sientan seguros de abusos durante el circuito de tenis y sepan cómo reportar comportamientos inapropiados.

ARCHIVO - Un trofeo y el logo de la ATP se muestran en una pantalla durante un partido de tenis individual de las Finales del ATP World Tour, en Turín, Italia, el domingo 9 de noviembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni, Archivo)
ARCHIVO - Un trofeo y el logo de la ATP se muestran en una pantalla durante un partido de tenis individual de las Finales del ATP World Tour, en Turín, Italia, el domingo 9 de noviembre de 2025. (Foto AP/Antonio Calanni, Archivo) AP

En un movimiento que refleja el trabajo realizado por la WTA en el tenis femenino, el código de conducta de la ATP establece cómo deben llevarse a cabo las investigaciones y una gama de posibles sanciones, desde reprimendas hasta la revocación permanente del acceso a sus torneos.

La ATP también afirma que lanzará capacitación para jugadores, entrenadores y personal a lo largo del próximo año.

"Todos los involucrados en nuestros eventos, desde los jugadores y sus equipos hasta el personal y los voluntarios, merecen sentirse seguros, respetados y valorados. Este programa ayuda a hacer eso una realidad. Al introducir protecciones claras contra el abuso, estamos fortaleciendo la cultura del tenis y alineando nuestro deporte con los estándares globales de gobernanza y cuidado", afirmó el director ejecutivo Eno Polo en un comunicado.

El código de conducta abarca áreas como el acoso, el acoso sexual y la violencia, así como comportamientos que podrían constituir un "abuso de confianza" en una relación profesional.

También compromete a los jugadores, entrenadores y personal del tour a reportar cualquier preocupación sobre comportamientos abusivos y a informar al director de protección de la ATP si están siendo investigados por la policía o los servicios sociales sobre "cualquier comportamiento que constituya un delito penal o una preocupación de protección".

El lanzamiento del programa de protección el viernes aporta más estructura al enfoque del tour, que anteriormente estuvo en el centro de atención cuando la ATP encargó una investigación en 2021 sobre el jugador alemán Alexander Zverev. La ATP dijo en 2023 que la investigación encontró "evidencia insuficiente" para corroborar las acusaciones de abuso doméstico contra Zverev, tres veces subcampeón de Grand Slam, quien negó haber actuado mal.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter