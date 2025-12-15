americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El ATP Tour añadirá una regla de calor similar a la que aplica la WTA desde hace más de 30 años

El ATP Tour está añadiendo una regla para abordar el calor extremo durante los partidos de tenis profesional masculino que permitirá descansos de diez minutos durante los partidos individuales al mejor de tres sets a partir de la próxima temporada, similar a lo que se comenzó a usar en el circuito femenino hace más de 30 años.

ARCHIVO - El serbio Novak Djokovic se refresca con agua durante la semifinal del Masters de Shanghai contra Valentin Vacherot, de Mónaco, el sábado 11 de octubre de 2025, en Shanghai, China. (AP Foto/Andy Wong, Archivo)
ARCHIVO - El serbio Novak Djokovic se refresca con agua durante la semifinal del Masters de Shanghai contra Valentin Vacherot, de Mónaco, el sábado 11 de octubre de 2025, en Shanghai, China. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) AP

La aprobación de la nueva política por parte de la Junta de ATP, anunciada el lunes, fortalece “las protecciones para los jugadores que compiten en condiciones extremas”, dijo el tour.

Durante el Masters de Shanghái en octubre, algunos jugadores pidieron al ATP que introdujera directrices para ayudarlos en casos de calor y humedad extremos. El campeón defensor Jannik Sinner dejó de jugar un partido allí debido a calambres severos en las piernas; el campeón de 24 Grand Slams, Novak Djokovic, lamentó las condiciones después de vomitar durante una victoria.

“Es brutal cuando tienes más del 80% de humedad día tras día", dijo entonces Djokovic, "particularmente para los chicos cuando juegan durante el día con calor, con sol."

Un análisis de The Associated Press en 2023 mostró que las temperaturas máximas promedio durante el Abierto de Estados Unidos y los otros tres principales torneos de tenis han aumentado de manera constante y se han vuelto más peligrosas en las últimas décadas, reflejando el cambio climático que ha creado olas de calor récord.

La WTA estableció por primera vez una regla para proteger a las jugadoras del calor en 1992. La nueva regla de ATP se basa en la Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), que tiene en cuenta el calor, la humedad y otros factores. Cuando el WBGT alcanza al menos 30,1 grados Celsius en uno de los dos primeros sets de un partido al mejor de tres, cualquiera de los jugadores puede solicitar una suspensión de juego de diez minutos.

Si el WBGT supera los 32,2 grados Celsius, el partido se detendrá.

Durante los descansos, los jugadores pueden cambiarse de ropa, ducharse, hidratarse o usar otros métodos para refrescarse, bajo la supervisión del personal médico de ATP, y también pueden recibir entrenamiento.

El ATP dijo que la regla está destinada a “proteger la salud de los jugadores, al tiempo que mejora las condiciones para los espectadores, oficiales, recogepelotas y personal del torneo.”

Los torneos de Grand Slam establecen sus propias políticas de calor. El Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Francia y Wimbledon también tienen reglas basadas en las lecturas de WBGT, al igual que la competencia de tenis en los Juegos Olímpicos, que es organizada por la Federación Internacional de Tenis. El Abierto de Australia utiliza algo llamado la Escala de Estrés por Calor.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

Identifican a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en tienda Dollar Tree de Little Havana

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter