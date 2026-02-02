El Atlético de Madrid se refuerza con Obed Vargas y Ademola Lookman en el cierre del mercado

El club colchonero informó que ambos superaron con éxito sus pruebas físicas y se incorporan por las próximas cuatro temporadas y media, atados con contratos hasta el 30 de junio de 2030.

Vargas, internacional mexicano de 20 años, se marcha de los Seattle Sounders, el club de la MLS con el que debutó en 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven —tenía 15 años y 351 días de edad— en estrenarse en la liga estadounidense. Anotó cuatro goles a lo largo de cinco temporadas.

Se consagró campeón con los Sounders en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2022 y la Leagues Cup de 2025 y enfrentó al Atlético en la fase de grupos del Mundial de Clubes el año pasado.

Su debut con el Tri fue el 15 de octubre de 2024 en un partido amistoso ante Estados Unidos en Guadalajara.

"Se ha ganado esta oportunidad gracias a su ética de trabajo, su espíritu competitivo y su constante deseo de superarse cada día”, manifestó Brian Schmetzer, el técnico de los Sounders. "No me cabe duda de que está listo para afrontar este desafío con el Atlético de Madrid”.

Sobre Lookman, el Atlético había adelantado el domingo que tenía un principio de acuerdo con el Atalanta de Italia.

Lookman, de 28 años, jugó para Fulham y Leicester antes de unirse a Atalanta en 2022. También militó previamente con Leipzig y Everton.

Fue decisivo a la conquista del primer título continental de Atalanta al marcar los tres goles en la victoria 3-1 ante el Bayer Leverkusen en la final de la Liga Europa. Disputó 137 encuentros con el club de Bérgamo y marcó 55 goles.

Lookman anotó tres goles para Nigeria en la reciente Copa Africana de Naciones.

El Atlético marcha tercero en La Liga española a nueve puntos del segundo Real Madrid, y a 10 puntos del líder Real Madrid, de 22 partidos. Se enfrentará al Club Brujas en los repechajes de la Liga de Campeones este mes.

____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP