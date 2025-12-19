El aspirante al Oscar "O Agente Secreto" aprovecha el auge del cine brasileño

ARCHIVO - El director Kleber Mendonca Filho posa con su premio a mejor director por la película "El agente secreto", así como el premio a mejor actor recibido en nombre de Wagner Moura en la ceremonia de entrega de premios en el 78º festival internacional de cine, Cannes, Francia, el 24 de mayo de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) AP

"Está en peligro simplemente por ser quien es, por mantener los valores que tiene", afirmó su astro Wagner Moura en una entrevista reciente con The Associated Press. "Así es como funciona el autoritarismo en todas partes".

Dirigida por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" ha sido aclamada por los críticos como una de las mejores películas del año y llega en medio de un renovado interés internacional por el cine brasileño. Tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el viernes y cuenta con importantes victorias en el Festival de Cine de Cannes tanto para Mendonça Filho (mejor director) como para Moura (mejor actor).

A principios de este mes, el thriller de dos horas y media obtuvo nominaciones al Globo de Oro por mejor drama, mejor película no inglesa y mejor actor en un drama. Y actualmente está en la lista de cintas preseleccionadas en la categoría de mejor película internacional para los Premios de la Academia.

"O Agente Secreto" llega en un momento fuerte para el cine brasileño tras el éxito de : ("Ainda estou aqui" ("Aún estoy aquí"), que ganó el Oscar de este año a la mejor película internacional y un Globo de Oro para la actriz principal Fernanda Torres.

En Brasil, las expectativas para "O Agente Secreto" son altas. Moura dijo que el entusiasmo generalizado en torno a la película, y el compromiso del público con los artistas brasileños, lo ha hecho "increíblemente feliz".

"Ningún país se desarrolla sin cultura, sin identidad", expresó. "Estás viendo una película brasileña, viendo una parte de Brasil y su historia. Eso importa".

Ambientada en 1977, en el apogeo de la dictadura de Brasil, "El Agente Secreto" comienza con un montaje en blanco y negro de los símbolos nacionales de la época, desde clásicos del cine hasta telenovelas exitosas.

Mendonça Filho ancla la historia en un tiempo y lugar precisos: el Carnaval en Recife, la ciudad natal del cineasta en el noreste de Brasil. Como el centro de su universo cinematográfico, la ciudad es el escenario para confrontar a un país que aún lucha por reconciliarse con su pasado.

"Hemos consumido cosas increíbles de tantos lugares, desde Akira Kurosawa en Japón hasta Elvis Presley en el sur de Estados Unidos", dijo Mendonça Filho. "Soy brasileño, y mi película es brasileña. Si es buena, será universal."

Una historia en tiempo real

Al vivir encubierto y bajo el alias Marcelo, Armando pasa sus días buscando en archivos pistas sobre el pasado de su madre y planeando huir del país con su hijo pequeño. A medida que se desarrolla su búsqueda, las calles explotan con la algarabía del Carnaval, una celebración tan arraigada en la vida brasileña que incluso el jefe de policía aparece desaliñado con confeti aún pegado en su cabello.

Mendonça Filho mezcla el suspense político con leyendas urbanas de la época, tocando temas que van más allá de la dictadura misma, incluyendo corrupción, violencia estatal y complicidad institucional.

Una secuencia crucial se desarrolla dentro de un cine, un guiño a la cinefilia de toda la vida del director. Mientras las audiencias ficticias salen de las proyecciones de “Jaws” ("Tiburón") y “The Omen” ("La profecía"), sacudidas por amenazas ficticias, el país mismo vive bajo un terror real.

En la última década, el cine brasileño ha revisitado cada vez más la dictadura militar, que gobernó de 1964 a 1985. Junto a "O Agente Secreto" y "Ainda estou aqui", los cineastas han regresado al período en obras como "Marighella", dirigida por Moura, sobre el legendario líder guerrillero que tomó las armas contra el régimen.

Muchas de estas películas se hicieron o estrenaron en la última década, en medio del ascenso de la extrema derecha en Brasil. Su figura más prominente fue el expresidente Jair Bolsonaro, un capitán del ejército retirado que elogió a los oficiales acusados de tortura y minimizó los crímenes de estado cometidos durante la dictadura.

Mendonça Filho es uno de los cineastas que han asumido la tarea de confrontar la memoria nacional.

"La dictadura es un trauma que nunca se examinó verdaderamente", dijo. "No puedes simplemente decir, 'Sigue adelante, olvídalo'. Se forma una costra sobre ello. Lo mismo le pasa a toda una nación."

Cuando "O Agente Secreto" se estrenó en cines brasileños el 6 de noviembre, la historia se estaba desarrollando en tiempo real.

Ese mismo mes, Bolsonaro fue arrestado y comenzó a cumplir una sentencia de prisión de 27 años por intentar anular las elecciones de 2022 después de perder ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por primera vez, también se encarceló a oficiales militares de alto rango por su papel en el intento de golpe.

"Hoy, soy mucho más optimista sobre Brasil como democracia", dijo Mendonça Filho. "Por primera vez, estamos responsabilizando a los oficiales militares y enviando a prisión a un presidente que no hizo más que dañar al país."

Una mujer extraordinaria y ordinaria

Pocas historias en "O Agente Secreto" son tan impactantes como la de Tânia Maria, de 78 años, quien interpreta a Dona Sebastiana.

Una artesana brasileña, Maria vivió una vida ordinaria hasta los 72 años, cuando fue elegida como extra en la película de 2019 de Mendonça Filho, "Bacurau". Desde entonces, ha actuado en seis películas que aún no se han estrenado.

El director dijo que nunca olvidó su presencia: "una postura de ave, una voz moldeada por 60 años de cigarrillos y un sentido del humor afilado como una navaja". Más tarde escribió el papel de Dona Sebastiana específicamente para ella.

El personaje, que alberga a fugitivos políticos, incluido Armando, se destaca. Cuando camina hacia la cámara con un vestido floreado, cigarrillo en mano, la película brevemente le pertenece a ella.

"Su autenticidad lleva algo de muchas mujeres que he conocido", dijo Mendonça Filho. "Hay algo literario en ella".

Moura dijo que no pudo ocultar su asombro ante la autenticidad de la actriz. Señaló su primera escena juntos, en la que Dona Sebastiana muestra a Armando el apartamento en el que se está mudando.

Si los espectadores observan de cerca, dijo, verán que él está genuinamente "como un tonto orbitando a su alrededor."

Maria vive en un pueblo rural de unas 22.000 personas en el noreste de Rio Grande do Norte. No hay cine allí. Dice que las únicas películas que ha visto son aquellas en las que actuó.

Para Maria, la autenticidad de su interpretación comienza con el guion de Mendonça Filho.

"Filmar es maravilloso, y las películas de Kleber Mendonça se sienten como si estuvieran copiando nuestras vidas", dijo, riendo. "La vida de Dona Sebastiana es mi vida. Siempre me ha gustado acoger a la gente, y siempre me ha gustado quejarme."

Desde el estreno de la película en Brasil, la costurera convertida en actriz se ha convertido en una sensación nacional, apareciendo en programas matutinos y ganando miles de seguidores.

También espera un reconocimiento en los Oscar, tanto para la película como, quizás, para ella misma.

"Quiero ir a los Oscar", dijo. "Y quiero hacer mi propio vestido. Será rojo, muy brillante."

___

Sigue la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

FUENTE: AP