El antesalista estelar Maikel García y los Reales cierran contrato de 57,5 millones por 5 años

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El tercera base estelar Maikel García y los Reales de Kansas City oficializaron un contrato de cinco años por 57,5 millones de dólares el martes.

ARCHIVO - Maikel Garcia (11) de los Reales de Kansas City tras anotar una carrera en un juego contra los Angelinos de Los Ángeles, el 23 de septiembre de 2025, en Anaheim. (AP Foto/Eric Thayer)
Kansas City programó una conferencia de prensa para este miércoles a fin de discutir el acuerdo, que incluye una opción del equipo para 2031. El acuerdo esencialmente compra los años de arbitraje del venezolano y potencialmente sus primeros dos años de agencia libre.

García, de 25 años, viene de una temporada destacada tanto a la defensiva, donde ganó su primer Guante de Oro jugando junto al campocorto Bobby Witt Jr., como en el plato, donde bateó .286 con un récord personal de 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

Si bien los Reales han priorizado conseguir ayuda en los jardines para la próxima campaña —pactaron por 5,25 millones con Lane Thomas el jueves— también querían asegurarse de mantener a los pilares de su franquicia. Eso comenzó con la renovación del contrato del receptor venezolano Salvador Pérez por 25 millones y dos años en noviembre, y continuó manteniendo a García al menos hasta la temporada 2030.

García también es capaz de jugar como campocorto y segunda base, e incluso experimentó jugando en los jardines la temporada pasada.

Al mantenerlo en el equipo, los Reales también solidificaron lo que ha sido uno de los mejores infields en el béisbol. Witt viene de su segunda aparición consecutiva en el Juego de Estrellas y un Guante de Oro, Pérez ha acudido a ese encuentro en nueve ocasiones y es ganador de cinco Guantes de Oro, mientras que el primera base Vinnie Pasquantino acaba de tener la mejor temporada de su carrera de cuatro años en las Grandes Ligas, bateando .264 con 32 jonrones y 113 carreras impulsadas.

Esto también sigue una tendencia de los Reales de mantener a sus propios jugadores. Cada uno de esos cuatro peloteros fue firmado y desarrollado por Kansas City.

Los Reales no lograron llegar a los playoffs la temporada pasada, pero terminaron 82-80, la primera vez que han tenido años consecutivos con fojas positivas desde que fueron a las Series Mundiales consecutivas en 2014 y 2015. Y con un talentoso cuerpo de lanzadores listo para regresar, y jóvenes jugadores de posición en ascenso, hay optimismo de que Kansas City pueda volver a la postemporada en 2026.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

