El agente Bovino regresa a Chicago a encabezar las redadas migratorias de la Patrulla Fronteriza

ARCHIVO - El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, habla con los medios en Kenner, Luisiana, 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Gerald Herbert, Archivo) AP

El Chicago Sun-Times fotografió al agente Bovino, la cara visible de la represión migratoria de la administración Trump, el martes en el barrio predominantemente mexicano-estadounidense de La Villita, mientras vecinos y activistas sonaban silbatos y gritaban.

Videos obtenidos por The Associated Press mostraron varios autos sin identificación y agentes de la Patrulla Fronteriza lanzando bolas de pimienta y deteniendo a un hombre en el corredor comercial del vecindario.

Bovino llegó al área de Chicago en septiembre en medio de la Operación Midway Blitz, que ha resultado en miles de arrestos y generado temor entre las comunidades inmigrantes. El operativo ha destacado por sus tácticas agresivas, incluyendo el uso de municiones químicas y persecuciones en auto. Desde que comenzó, agentes federales han lanzado gas lacrimógeno en las calles del vecindario, golpeado a manifestantes y periodistas con bolas de pimienta y disparado al menos contra dos personas, matando a una.

Bovino se fue de Chicago en noviembre para liderar operaciones migratorias en Nueva Orleans y Carolina del Norte. Aunque las redadas continuaron en Chicago, fueron notablemente más moderadas, con menos confrontaciones tensas, y las acciones del martes fueron de las más visibles desde que Bovino dejó la ciudad.

“Como dijimos hace un mes, no nos estamos yendo de Chicago y las operaciones continúan”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se quejó de que no se le notificó que Bovino y agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza regresaban al área de Chicago el martes. Y dijo que no sabe cuánto tiempo se quedarán.

Pritzker también pidió que Bovino testifique ante una comisión de Illinois creada en octubre para documentar la mala conducta de los agentes federales.

“Estoy tan orgulloso de la gente de Illinois, por hacer lo que han hecho, que es proteger sus vecindarios y a sus vecinos, hacer lo correcto”, dijo Pritzker el martes. “Y así, creo que estamos en una posición mucho mejor”.

En una conferencia de prensa el martes, los activistas prometieron seguir apoyando a las comunidades inmigrantes en el área de Chicago. Los defensores dijeron que 15 personas, incluidos jornaleros y un vendedor de tamales, fueron detenidos el martes en el lado suroeste de la ciudad y en los suburbios de Berwyn y Cicero.

“Estamos cansados, pero no agotados”, dijo la senadora estatal de Illinois, Celina Villanueva. “Cada vez que vengan, nosotros estaremos presentes”.

Victor Rodriguez II, residente de toda la vida de La Villita, dijo que ayudó a una mujer cuando su esposo fue detenido después de que “una caravana de agentes enmascarados comenzó a aterrorizar a nuestra comunidad”, incluyendo el uso de bolas de pimienta en las calles del vecindario. Rodriguez acusó a Bovino de hacer “teatro político dirigido”.

Bob Reiter, presidente de la Federación de Trabajadores de Chicago, dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza interrogaron a trabajadores en huelga en el lado suroeste de Chicago y acusó a Bovino de “venir a nuestra protesta para enfriar la actividad sindical”.

“Hemos visto el primer acto de este teatro político que han traído”, dijo. “Ahora es el segundo acto, y estamos listos”.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP