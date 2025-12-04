El afgano que disparó contra soldados de EEUU no representa a todo Afganistán, dice el canciller

Compartir en:









Las declaraciones de Amir Khan Muttaqi fueron los primeros comentarios públicos sobre el caso por parte del gobierno talibán. El ministro de Exteriores habló durante una reunión de ancianos de la comunidad el miércoles, según un comunicado emitido por su ministerio.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, está acusado de asesinato en primer grado después de que una de las dos víctimas, la especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de las heridas sufridas en el tiroteo del 26 de noviembre. La segunda víctima, el sargento Andrew Wolfe, de 24 años, resultó gravemente herido.

Lakanwal se declaró inocente el martes de los cargos de asesinato y asalto durante su primera audiencia ante un juez en Washington, D.C. Apareció de forma remota por video desde una cama de hospital, ya que también resultó herido durante el atentado.

“Este es un incidente individual y la persona que cometió este acto fue entrenada por los estadounidenses”, dijo Muttaqi, añadiendo que “este asunto no tiene nada que ver con el noble pueblo de Afganistán”.

A raíz del tiroteo, el gobierno de Estados Unidos ha introducido cambios migratorios radicales, incluyendo la pausa de solicitudes de asilo y la exigencia de un mayor escrutinio para ciertos inmigrantes.

En Afganistán, Lakanwal trabajó en una de las unidades especiales del ejército afgano conocidas como Unidades Cero, que contaban con el respaldo de la CIA. Ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa que evacuó y reasentó a miles de afganos después de que el Talibán tomó el poder durante la caótica retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN. Muchos de los evacuados trabajaron junto a tropas y diplomáticos estadounidenses.

“Hemos estado diciendo durante 20 años” que aquellos que operan como parte de las Unidades Cero “han causado miles de incidentes en Afganistán” y también fueron responsables de la muerte de ciudadanos afganos, dijo Muttaqi. Las fuerzas estadounidenses “entrenaron personalmente a esta persona, lo hicieron su empleado oficial”, añadió el ministro, y describió la evacuación en la que Lakanwal huyó de Afganistán hacia Estados Unidos como “un proceso ilegal que no cumplió con ningún principio internacional”. _____ Elena Becatoros contribuyó desde Atenas. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP