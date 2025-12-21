americateve

El actor James Ransone, conocido por su papel en "The Wire", muere a los 46 años

LOS ÁNGELES (AP) — James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO "The Wire" y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

ARCHIVO - El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (AP Foto/Danny Moloshok, archivo) AP

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen "It: Chapter Two", "The Black Phone" y "Black Phone 2", y apareció en los programas televisivos "Bosch" —un drama policial— y "Poker Face".

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.

NOTA DEL EDITOR — En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

