El actor James Ransone, conocido por su papel en "The Wire", muere a los 46 años

Compartir en:









ARCHIVO - El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (AP Foto/Danny Moloshok, archivo) AP

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen "It: Chapter Two", "The Black Phone" y "Black Phone 2", y apareció en los programas televisivos "Bosch" —un drama policial— y "Poker Face".

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.

——

NOTA DEL EDITOR — En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.

——

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP