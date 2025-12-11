El actor Danny Ramirez inició su camino a Hollywood en el campo de fútbol

Danny Ramírez posa para un retrato en Los Ángeles el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) AP

Ramirez afirma: “Siempre digo que el universo es el mejor escritor, el más eficiente”.

Era un estudiante de primer año en la universidad, sentado en el banco durante la práctica con un tobillo torcido, cuando un asistente de producción se acercó y le preguntó si quería ser un extra en la película de 2012 de Mira Nair, "The Reluctant Fundamentalist" ("El fundamentalista reticente"), protagonizada por Riz Ahmed. El elenco y el equipo estaban filmando en un campo de fútbol cercano.

Ramirez, de 33 años, de ascendencia mexicana y colombiana, se vio inmediatamente reflejado en el actor británico-paquistaní que jugaba en el campo.

Como joven latino, Ramirez pensaba que Hollywood solo tenía espacio para protagonistas blancos en películas de gran presupuesto, hasta que vio a Ahmed en el centro de atención.

“Sabía que lo siguiente que quería hacer en mi vida era algo basado en el oficio, algo en lo que pudiera invertir horas y ver mi mejora y tener un objetivo al que llegar”, expresa.

Ramirez fue a una librería al día siguiente y compró tantos libros de actuación como pudo. Comenzó a trabajar como extra para sentirse cómodo en el set y se transfirió a la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

“Simplemente me enamoré”, dijo Ramirez.

Hoy en día, el actor es conocido como el nuevo Falcon de Marvel, en “Captain America: Brave New World” ("Capitán América: Un nuevo mundo") y “The Falcon and the Winter Soldier” ("Falcon y el soldado del invierno"), y como el teniente Mickey “Fanboy” García en “Top Gun: Maverick”. Tan solo este año, ha tenido una actuación memorable en “The Last of Us”, recientemente terminó de filmar la próxima “Avengers: Doomsday” y está trabajando en un reinicio de “Scarface” ("Caracortada") y en la biopic de Jean-Michel Basquiat “Samo Lives”, lo que le ha valido un lugar entre los Artistas Revelación de 2025 de The Associated Press. Y eso fue incluso antes de que sirviera como coanfitrión, la semana pasada, para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA.

De “Reluctant Fundamentalist” a actor entusiasta

Ver a Ahmed en el campo de fútbol fue la confirmación cósmica que necesitaba antes de lanzarse por completo. Ramirez recuerda admirar al también actor criado en Miami y exalumno de NYU Danny Pino mientras estaba en la escuela secundaria, pero sentía que necesitaba más pruebas de que actuar era alcanzable. “The Reluctant Fundamentalist” fue la luz verde.

“Es algo que simplemente no sucede”, dice Ramirez. “Necesitaba poder verme en alguien como ese protagonista, como alguien que tiene la responsabilidad y el privilegio de contar una historia”.

Poco después de graduarse de NYU, Ramirez consiguió papeles en “Orange is the New Black” y “On My Block”. Su primera película fue “Assassination Nation” ("Nación asesina") de Sam Levinson.

“Como que marcó el tono de cómo iba a abordar el siguiente lote de trabajo”, dice Ramirez. “Solo quiero sentirme creativamente realizado”.

Cuando mira hacia atrás en su carrera y en lo que ha logrado este año, se siente como un sueño. En un momento, durante la gira de prensa de la última película de “Captain America”, miró a sus compañeros de mesa: Harrison Ford y Anthony Mackie.

“OK, estoy en esto. Estoy en esto ahora”, recuerda haber pensado.

Ramirez está actualmente listo para producir, escribir, dirigir y protagonizar su propia película, “Baton”. El proyecto, sobre un jugador de fútbol con sueños profesionales, surgió de darse cuenta de que muchos de los papeles que deseaba no estaban escritos pensando en él.

“Me miré en el espejo y pensé, bueno, podría fácilmente quejarme de esto y enojarme porque no hay oportunidad. Y antes de hacer eso, pensé, bueno, déjame averiguar si podría, de la misma manera que aprendí actuación y este oficio, abordarlo y atacarlo como un loco”, dijo Ramirez.

Una vez más, compró un montón de libros sobre escritura de guiones, creó “Baton” y recientemente lanzó una compañía de producción, Pinstripes.

El aprendiz se convierte en mentor

El trasfondo atlético de Ramirez influye en su disciplina para desarrollar su oficio y derribar las barreras que enfrentan los actores latinos en Hollywood.

“Siempre hemos tenido que trabajar más duro y ser más minuciosos e ir más allá de lo que creo, para mí, ha estado conectado con, como, está bien, ‘Tengo que demostrar que están equivocados, que voy a ir más allá, y que voy a ser mejor de lo que esperan, pero también mejor de lo que están haciendo’”, dijo.

Esta mentalidad es algo que quiere transmitir a aquellos que lo admiran y se ven reflejados en él, de la misma manera que él se vio reflejado en Ahmed hace años.

“He visto a personas a las que se les da la oportunidad, y dicen, ‘Sabes qué, no estoy listo para esto’. Y luego he podido ver a muchas personas que dicen, ‘Al diablo, voy a tomar las riendas, y lo resolveremos’”, dijo. “Creo que hay algo en ese salto de fe, que todos somos humanos, va a haber errores de todos modos, entonces, ¿por qué no simplemente ser tú?”.

Ahmed dijo a la AP en un correo electrónico que se conmovió cuando Ramirez se le acercó recientemente en un set.

“Danny es un gran talento. No puedo atribuirme ningún mérito por su trayectoria, pero es un recordatorio de cómo incluso una pequeña oportunidad puede cambiar la vida de alguien. Estoy seguro de que Danny estará creando esas oportunidades para muchas personas en los años venideros”, escribió Ahmed.

Una larga lista de mentores y colaboradores ayudaron a Ramirez para abrirse camino, incluidos Mackie, Ford y Tom Cruise.

Dice que Cruise, en particular, le dio el consejo de tener siempre dos habilidades en rotación que esté aprendiendo activamente: “Ya sea baile o un oficio diferente o aprender sobre un período de tiempo específico, siempre hay algo que puedes hacer, y creo que tener la confianza de que vas a aprender es la otra parte que encuentro increíblemente emocionante”.

