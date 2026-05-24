El Abierto de Francia inicia en plena ola de calor en París

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La francesa Clara Burel reacciona durante su partido de la primera ronda de Roland Garros ante la estadounidense Katie Volynets el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Entre los primeros partidos del Día 1 del Grand Slam sobre tierra batida estuvieron el del 13er cabeza de serie Karen Khachanov contra Arthur Gea en la cancha Suzanne-Lenglen y el de la 15ta cabeza de serie Marta Kostyuk contra Oksana Selekhmeteva en la cancha Simonne-Mathieu.

La temperatura ya era de 26 grados Celsius cuando comenzaron a jugar a las 11 de la mañana (hora local) y se esperaba que el calor alcance hasta los 31 Celsius.

Los espectadores doblaban los periódicos por la mitad y se abanicaban para mantenerse frescos, mientras los jugadores en la cancha intentaban mantenerse hidratados.

El partido inaugural en la cancha Philippe-Chatrier, el estadio principal, debía comenzar una hora después, con la 11ma cabeza de serie Belinda Bencic enfrentando a Sinja Kraus.

El partido nocturno en Chatrier presenta al tricampeón Novak Djokovic contra Giovanni Mpetshi Perricard.

Dos días después de su 39º cumpleaños, Djokovic comenzará su 82mo torneo de Grand Slam, para establecer un nuevo récords, superando a Roger Federer y Feliciano López.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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