Ejército ordena a policía militar prepararse para posible despliegue en Minneapolis, dice fuente AP

WASHINGTON (AP) — El Ejército de Estados Unidos ha ordenado a varias docenas de soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minneapolis si es necesario, afirmó un funcionario de defensa el miércoles, en medio de protestas por las redadas migratorias del gobierno federal.

Gas lacrimógeno cubre la calle mientras agentes federales realizan detenciones el miércoles 21 de enero de 2026 en Minneapolis. (AP Foto/Angelina Katsanis)
El funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles, confirmó que a los miembros de una brigada de policía militar del Ejército estacionada en Fort Bragg, Carolina del Norte, se les han dado órdenes de prepararse para desplegarse.

Si se despliegan, es probable que las tropas ofrezcan apoyo a las autoridades civiles en Minneapolis, según el funcionario, quien enfatizó que tales órdenes se emiten regularmente y no necesariamente significan que las tropas terminarán yendo.

Aproximadamente 1.500 soldados en servicio activo de la 11ma División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, también han recibido órdenes similares. El presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, una ley del siglo XIX raramente utilizada que le permitiría usar tropas en servicio activo para labores policiales.

Esa amenaza la hizo tras las protestas que estallaron en Minneapolis después de que un agente de inmigración federal matara a la residente Renee Good el 7 de enero. Trump rápidamente pareció retractarse de la amenaza, y dijo a periodistas un día después que no había razón para usar la ley "en este momento".

"Si lo necesitara, lo usaría", manifestó Trump.

Cuando se le preguntó sobre las últimas órdenes, que fueron reportadas anteriormente por MS Now, el Pentágono respondió que no tenía información que proporcionar en este momento.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha instado al presidente a abstenerse de enviar más tropas y, en un comunicado el martes, lo invitó a visitar Minnesota y "ayudar a restaurar la calma y el orden y ratificar que la verdadera seguridad pública proviene de un propósito compartido, confianza y respeto".

En su segundo mandato, Trump ha desafiado los límites tradicionales al usar tropas en ciudades estadounidenses, a menudo pese a las objeciones de los funcionarios locales, en medio de operaciones federales contra la inmigración ilegal y el crimen.

Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional federalizada en Los Ángeles el pasado junio después de que surgieran protestas por una oleada de arrestos de inmigración. A fin de cuentas envió alrededor de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de la Marina en servicio activo para proteger edificios federales y, más tarde, para proteger a los agentes federales mientras llevaban a cabo arrestos de inmigración.

También movilizó tropas de la Guardia Nacional en lugares como Chicago y Portland, Oregon, pero ha enfrentado una serie de reveses legales. Trump dijo en diciembre que desistiría de esa estrategia por el momento. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

