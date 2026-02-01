americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ejército nigeriano abate a comandante y 10 milicianos de Boko Haram

ABUYA, Nigeria (AP) — El ejército nigeriano afirmó el domingo que mató a un alto comandante de Boko Haram y a 10 miembros del grupo extremista islámico en una incursión nocturna en la parte noreste del país.

Abu Khalid, un comandante de Boko Haram en el Bosque de Sambisa en el estado de Borno, era una figura clave dentro de "la jerarquía terrorista, coordinando operaciones y logística en el eje de Sambisa", dijo el portavoz del ejército Sani Uba en un comunicado.

Los soldados atacaron a los milicianos de Boko Haram el sábado por la noche en el área de Kodunga del estado de Borno, añadió Uba, señalando que se recuperaron armas, alimentos y suministros médicos de los milicianos.

El anuncio se produce luego que milicianos de Boko Haram mataron a decenas de personas en dos ataques separados en un sitio de construcción y una base militar en el estado del noreste a principios de esta semana.

Boko Haram, los yihadistas autóctonos de Nigeria, tomaron las armas en 2009 para combatir contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia ahora incluye una rama del grupo Estado Islámico conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, incluyendo Níger, matando a unas 35.000 personas y desplazando a más de dos millones, según Naciones Unidas.

Taiwo Adebayo, un investigador especializado en Boko Haram en el Instituto de Estudios de Seguridad, afirmó que el ejército comenzó una ofensiva el mes pasado, dirigiéndose proactivamente hacia escondites para enfrentar a los insurgentes. Esto marcó "un cambio respecto a la postura reactiva habitual bajo la cual el ejército sufrió decenas de incursiones en sus campamentos el año pasado".

Adebayo dijo que Estados Unidos ha realizado vuelos de recopilación de inteligencia sobre Borno desde noviembre pasado, ayudando al ejército nigeriano a llevar a cabo incursiones contra grupos armados.

Nigeria está en medio de una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia de milicianos islámicos en el noreste junto a un aumento de secuestros para pedir rescate por parte de hombres armados en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses.

En diciembre, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria, apuntando a combatientes del Estado Islámico, tras acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques cometidos contra cristianos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026 en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump dice que EEUU "comienza a hablar con Cuba" mientras intenta cortar su suministro de petróleo

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Trump afirma que Cuba será libre otra vez y asegura que el régimen buscará un acuerdo con EEUU

Trump afirma que Cuba "será libre otra vez" y asegura que el régimen buscará un acuerdo con EEUU

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter