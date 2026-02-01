Ejército nigeriano abate a comandante y 10 milicianos de Boko Haram

Abu Khalid, un comandante de Boko Haram en el Bosque de Sambisa en el estado de Borno, era una figura clave dentro de "la jerarquía terrorista, coordinando operaciones y logística en el eje de Sambisa", dijo el portavoz del ejército Sani Uba en un comunicado.

Los soldados atacaron a los milicianos de Boko Haram el sábado por la noche en el área de Kodunga del estado de Borno, añadió Uba, señalando que se recuperaron armas, alimentos y suministros médicos de los milicianos.

El anuncio se produce luego que milicianos de Boko Haram mataron a decenas de personas en dos ataques separados en un sitio de construcción y una base militar en el estado del noreste a principios de esta semana.

Boko Haram, los yihadistas autóctonos de Nigeria, tomaron las armas en 2009 para combatir contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia ahora incluye una rama del grupo Estado Islámico conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico. Se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, incluyendo Níger, matando a unas 35.000 personas y desplazando a más de dos millones, según Naciones Unidas.

Taiwo Adebayo, un investigador especializado en Boko Haram en el Instituto de Estudios de Seguridad, afirmó que el ejército comenzó una ofensiva el mes pasado, dirigiéndose proactivamente hacia escondites para enfrentar a los insurgentes. Esto marcó "un cambio respecto a la postura reactiva habitual bajo la cual el ejército sufrió decenas de incursiones en sus campamentos el año pasado".

Adebayo dijo que Estados Unidos ha realizado vuelos de recopilación de inteligencia sobre Borno desde noviembre pasado, ayudando al ejército nigeriano a llevar a cabo incursiones contra grupos armados.

Nigeria está en medio de una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia de milicianos islámicos en el noreste junto a un aumento de secuestros para pedir rescate por parte de hombres armados en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses.

En diciembre, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria, apuntando a combatientes del Estado Islámico, tras acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques cometidos contra cristianos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP