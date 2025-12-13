Ejército de Myanmar admite ataque aéreo contra hospital que dejó 30 fallecidos

En la imagen, proporcionada por Wai Hun Aung, varias personas revisan edificios dañados en el hospital que, presuntamente, fue alcanzado por un ataque aéreo del Ejército en el poblado de Mrauk-U, en el estado Rakhine, Myanmar, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Wai Hun Aung vía AP) AP

En un comunicado publicado por el periódico estatal Global New Light of Myanmar, la oficina de información del Ejército señaló que varios grupos armados usaron el hospital como su base. Entre ellos están el Ejército Arakan, de carácter étnico, así como la Fuerza de Defensa del Pueblo y el Ejército de Liberación del Pueblo Bamar o BPLA por sus siglas en inglés, milicias prodemocracia formadas después de la toma del poder por parte del Ejército en 2021, según el comunicado.

En el documento se indica que el Ejército llevó a cabo las medidas de seguridad necesarias y lanzó el miércoles una operación antiterrorista contra los edificios del hospital. Añadió que los muertos o heridos eran miembros armados de grupos opositores y sus simpatizantes, pero no civiles.

Myanmar ha estado en conflicto desde que el Ejército tomó el poder en 2021, desencadenando una amplia oposición popular. Muchos opositores al régimen militar han tomado las armas desde entonces, y grandes partes del país están ahora envueltas en conflicto.

Un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine dijo el jueves a The Associated Press que 34 personas, entre los que había varios pacientes y personal médico, murieron y unas 80 más resultaron heridas cuando un avión de combate del Ejército lanzó dos bombas sobre el hospital general en el municipio de Mrauk-U, un área controlada por el Ejército Arakan. El funcionario afirmó que el edificio del hospital fue destruido por las bombas el miércoles por la noche.

Las Naciones Unidas dijeron el jueves en un comunicado que el ataque era parte de un patrón más amplio de ataques que afectan a personas y objetos civiles y que devastan comunidades en todo el país.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, dijo en un comunicado en X que se sentía “horrorizado” por el ataque al hospital, que proporcionaba atención primaria de salud, afirmando que impedirá el acceso a la atención médica a comunidades enteras.

Malasia, país que preside actualmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, condenó el sábado el ataque aéreo al hospital de Mrauk-U en un comunicado, calificando los ataques a civiles e instalaciones médicas como inaceptables y como una violación de los principios de la Carta de la ASEAN.

Instó a todas las partes en Myanmar a detener inmediatamente la violencia indiscriminada y a proteger a los civiles y la infraestructura civil.

Las críticas de la ASEAN a sus propios miembros, incluido Myanmar, son infrecuentes.

Mrauk-U, ubicada a 530 kilómetros (326 millas) al noroeste de Yangon, la ciudad más grande del país, fue capturada por el Ejército Arakan en febrero de 2024.

El Ejército Arakan es el ala militar bien entrenada y armada del movimiento étnico minoritario Rakhine, que busca autonomía del gobierno central de Myanmar. Comenzó su ofensiva en Rakhine en noviembre de 2023, y ha capturado un cuartel general regional del Ejército de gran importancia estratégica y 14 de los 17 municipios de Rakhine.

En su comunicado emitido el jueves, el grupo prometió que buscará la rendición de cuentas en cooperación con organizaciones globales para asegurar justicia y tomar “acciones fuertes y decisivas” contra el Ejército.

El grupo también dijo en comunicados separados que el Ejército había lanzado una serie de ataques aéreos nocturnos en cinco ciudades de Rakhine desde el ataque al hospital y que al menos ocho civiles murieron y otros diez resultaron heridos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP