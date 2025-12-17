americateve

Ejército de EEUU dice que mató a 4 personas en ataque contra lancha que supuestamente llevaba drogas

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos afirmó el miércoles que atacó un bote que supuestamente era usado para contrabandear drogas en el océano Pacífico, y que mató a cuatro personas a bordo, el mismo día en que la Cámara de Representantes rechazó propuestas para limitar el poder del presidente Donald Trump de usar la fuerza militar contra cárteles narcotraficantes.

El Comando Sur de Estados Unidos aseveró en redes sociales que la embarcación era operada por narcoterroristas a lo largo de una conocida ruta de tráfico. El ejército no proporcionó pruebas para sustentar las acusaciones, pero publicó un video de un bote avanzando sobre el agua antes de que ocurriera una explosión.

El ataque elevó a 26 el número total de ataques conocidos del ejército estadounidense contra pequeñas embarcaciones, mientras que al menos 99 personas han sido asesinadas por dichos ataques, según cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Trump alega que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con cárteles del narcotráfico.

El gobierno federal de Estados Unidos enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores sobre la campaña de ataques a embarcaciones. El primer ataque a principios de septiembre involucró un doble ataque que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de un bote después del primer impacto.

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el miércoles un par de resoluciones respaldadas por los demócratas que habrían obligado al gobierno de Trump a pedir autorización del Congreso antes de continuar los ataques contra los cárteles. Fueron las primeras votaciones en la cámara baja sobre la campaña militar de Trump en América Central y del Sur. Una mayoría de republicanos en el Senado había votado previamente en contra de resoluciones similares, y Trump casi con certeza las vetaría si llegaran a aprobarse en el Congreso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

