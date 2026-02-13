americateve

Ejército de EEUU ataca otra lancha en el Caribe que supuestamente llevaba drogas y mata a 3 personas

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó otra embarcación en el Caribe que supuestamente era usada para el contrabando de drogas y que mató a 3 personas.

El Comando Sur de Estados Unidos señaló en redes sociales que la lancha “se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”. Un video enlazado a la publicación muestra una embarcación avanzando por el agua antes de explotar en llamas.

El ataque eleva a 133 el número de muertos por los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente usadas para el tráfico de drogas. El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 38 ataques de este tipo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la semana pasada en su cuenta personal en redes sociales que algunos narcotraficantes en la región “han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a los recientes ataques cinéticos (altamente efectivos) en el Caribe”. Sin embargo, Hegseth no aportó detalles ni información que respaldaran esa afirmación.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico en América Latina y alega que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para sustentar sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

