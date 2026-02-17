Ejército de EEUU ataca 3 supuestas embarcaciones con drogas; mueren 11 personas

Compartir en:









Vista del Pentágono, el 20 de septiembre de 2025, en Arlington, Virginia. (Foto AP/Alex Brandon, Filme) AP

La serie de ataques realizada el lunes elevó el número de fallecidos a por lo menos 145 personas desde que el gobierno comenzó a atacar, a principios de septiembre, a quienes denomina “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los 42 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Señaló que dos embarcaciones con cuatro personas cada una fueron atacadas en el océano Pacífico oriental, mientras que una tercera, con tres personas, fue alcanzada en el mar Caribe. El ejército no aportó pruebas de que las embarcaciones estuvieran transportando drogas, pero publicó videos en los que se veía cómo eran destruidas.

El presidente Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

